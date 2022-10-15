«Прислушайтесь к своим инстинктам»: как обрезать виноград осенью и когда его укрывать на зиму
Выращивать его не так сложно, как может казаться
Выращиванием винограда даже в Сибири уже никого не удивишь, что говорить о более южных регионах страны. Но многие дачники опасаются заниматься этой культурой, считая, что она слишком сложная. Да, особенности есть, но это точно не повод пасовать. Рассказываем, можно ли высаживать виноград осенью, как его правильно подрезать и когда укрывать на зиму.
Высаживать виноград можно и осенью, но при одном условии — у вас должен быть хороший саженец.
— Осенью можно высаживать виноград на постоянное место, если лоза вызрела. Обычно саженец состоит из одной-двух веточек. И если они коричневые и чуть потрескивают при сгибании, то это вызревшая лоза, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Как обрезать виноград осенью
Самое время обрезать виноград на зиму, если его лоза вызрела.
— Осенняя обрезка очень важна. Если мы не будем формировать и обрезать виноградную лозу, то это будет загущенный, как попало растущий куст. И он принесет минимум ягод, — предупреждает Людмила Шубина. — Обрезка винограда — непростое дело. Прислушайтесь к своим инстинктам. Обычно все раннеспелые сорта в октябре уже имеют хорошо вызревшую лозу.
В разном возрасте виноград обрезают по-своему.
Первый год виноград не обрезают. На второй год, когда сформированы две лозы — два прутика из саженца, — мы начинаем формировать голову куста.
— Со второго года начинается формирование основы виноградного дерева. Она может быть очень толстой потом — в два-три обхвата руки, — отметила агроном. — Это обрезка формирующая. На каждом прутике отсчитайте снизу четыре почки и отрежьте всё, что выше. Но нужно помнить, что весной следующего года, когда виноград тронется в рост, они начнут набухать. А нам нужно всего по две на каждом прутике. Но осенью мы обрезаем виноград с запасом, чтобы из восьми почек осталось точно четыре.
До начала июня почки должны расти, затем лишние нужно убрать. В итоге получается четыре лозы.
— Именно их мы и будем дальше воспитывать. На третий год у вас четыре крепкие лозы. Пришло время формировать веер. На каждой лозе отсчитывайте снизу по восемь почек и сверху подрезайте, — продолжает Людмила Шубина. — При этом обрезка зависит от толщины лозы, силы куста, вызревшей лозы. Помните, что каждая почка — это рот, который нужно кормить. Она требует света, воды, питательных веществ. Если какая-то веточка слабая, то можно оставить не восемь, а четыре или две почки.
Все лишние тонкие побеги у самого основания нужно обязательно убрать.
— И вот мы с вами сформировали четырехрукавную веерную систему и готовимся наслаждаться своими трудами. Многолетняя древесина как основа куста обязательно должна присутствовать на винограде. Четыре лозы у нас константы. Из года в год они будут толстеть и называться уже рукавами, — объяснила агроном.
В последующие годы на каждом рукаве каждую осень виноградарь должен оставлять плодовое звено из молодого побега.
— Из каждой такой почки будет вырастать плодовая молодая стрелка, и здесь нужно внимательно выбирать, что оставлять на следующий год для плодоношения. Виноград плодоносит только на молодых побегах. Чем сильнее они, тем лучше будет урожай. На каждой старой ветви оставляем по одной молодой по 4–8 почек. Не расстраивайтесь, если вам не удалось в первый год сделать всё правильно. Главное — пробовать, — уверяет Людмила Шубина.
Когда укрывать виноград
Виноград в Крыму и других теплых частях страны, конечно, не пригибают. Обычно высота головы куста на уровне груди человека. В более холодном климате она поднимается только на 10–15 сантиметров над почвой. В Сибири виноград хранят под снегом.
— Пригибаем аккуратно к земле лозу. Лучше использовать какие-то деревянные палки, я беру обрезки лозы. Делаю такой крючок и пришпиливаю к почве. При плюсовых температурах не стоит закрывать виноград. Древесина дозревает под солнечными лучами. Закрываю, когда объявляют морозы в
В более теплую погоду укрытый виноград может выпревать.
— Лозу накрываем пленкой, а сверху набрасываем ветки, ботву. Но под пленкой не должно остаться никакой органики. Иначе виноград может сгнить или выпреть, — предупреждает агроном.
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