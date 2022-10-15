«Прислушайтесь к своим инстинктам»: как обрезать виноград осенью и когда его укрывать на зиму

— Осенью можно высаживать виноград на постоянное место, если лоза вызрела. Обычно саженец состоит из одной-двух веточек. И если они коричневые и чуть потрескивают при сгибании, то это вызревшая лоза, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Как обрезать виноград осенью

Самое время обрезать виноград на зиму, если его лоза вызрела.

— Осенняя обрезка очень важна. Если мы не будем формировать и обрезать виноградную лозу, то это будет загущенный, как попало растущий куст. И он принесет минимум ягод, — предупреждает Людмила Шубина. — Обрезка винограда — непростое дело. Прислушайтесь к своим инстинктам. Обычно все раннеспелые сорта в октябре уже имеют хорошо вызревшую лозу.