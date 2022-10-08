Свекла на зиму: от заправки для борща до икры — 5 простых и невероятно вкусных рецептов заготовок

Заправка для борща

Для нее вам потребуется много ингредиентов, но приложенные усилия стоят того.

— Обязательно закатайте несколько баночек, чтобы зимой не тратить время на приготовление борща. Это очень удобно! — отмечает читательница NGS.RU Ирина.

Вам потребуется: по одному килограмму свеклы, моркови, помидоров, 500 граммов болгарского перца, 6 столовых ложек томатной пасты, один стакан растительного масла, одна головка чеснока, по две столовых ложки сахара и соли.

Помидоры измельчите в мясорубке или натрите на терке. Добавьте томатную пасту, соль, сахар. Сырую свеклу нужно пропустить через мясорубку, и добавляем к томатной смеси. Доведите до кипения и добавьте растительное масло, а затем мелко нарезанный болгарский перец, морковь и лук. Смесь томите 40–45 минут на маленьком огне, тщательно перемешивая, потом добавьте мелко нарезанный чеснок. Варите еще 15 минут, потом разложите в простерилизованные банки и закатайте.