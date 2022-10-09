Осенью дешевле: что купить сейчас на дачу, чтобы не переплачивать весной
Проверьте, в каком состоянии ваш садовый инвентарь
Весной у дачников мало времени для того, чтобы обновить нужный инвентарь — очень много других забот. А вот осенью, особенно ближе к концу октября, времени намного больше, да и многие магазины предлагают скидки. Мы проверили, что можно сейчас купить дешевле и какой инвентарь стоит купить именно осенью.
Почему лучше не откладывать покупки до весны
За дачный сезон у многих приходит в негодность садовый инвентарь — лопаты, секаторы, грабли и многое другое, поэтому самое время задуматься о покупке нового.
— Осенью, конечно, всё это дешевле: обычно к концу октября, в начале ноября и скидки есть. Можно сэкономить 15–20% и даже 30% на обычном инвентаре. А если это что-то популярное, как, например, ручной культиватор, то 5–10%, — рассказала продавец магазина «Мой сад» Екатерина.
Продавцы садового инвентаря опасаются, что проблемы с поставками усугубятся к следующей весне. Поставщикам придется удлинять логистику из-за новых санкций, поэтому цены могут серьезно вырасти. При этом на рынок стараются выйти местные производители.
Секаторы и топоры
Незаменимый помощник современного дачника — секатор. Приобрести сейчас его можно по цене от 500 до 2000 рублей и дороже.
Топоры в этом году, по словам продавцов, сильно подорожали из-за роста цен на металлы. Более-менее качественный топор сегодня обойдется вам в 1000–1500 рублей. Но это вещь на многие годы, если топор натачивать.
Приятные мелочи
Многие магазины предлагают скидки и акции на украшения для сада, пластиковые яркие изделия, поэтому если вы не хотите потратить лишнее, то лучше идти за покупками со списком.
Но уйти без чего-то яркого и не совсем нужного сейчас будет очень сложно.
Грабли, вилы и техника посложнее
Грабли, вилы и лопаты — инструменты первой необходимости на даче. Грабли можно приобрести по цене от 250 до 1500 рублей в зависимости от размера и черенка. Полностью железные лопаты обойдутся в 800–1500 рублей, с деревянным черенком — 700–900 рублей. Тяпка — от 700 рублей.
Семена и луковицы
Сейчас стоит задуматься и о покупке семян. В первую очередь тюльпанов.
— Весной этого года цены на семена уже подскочили на 30–50%, а то и в два раза, как на морковь или тюльпаны или огурцы с помидорами, — перечислила продавец Екатерина. — Тюльпаны, огурцы и морковь — в основном семена зарубежные. Первые так вообще из Голландии, так что понятно, что цены подскочили.
До конца октября нужно высадить тюльпаны, если вы хотите увидеть их цветение весной.
— Цветок формируется в луковице только при низких температурах, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Семена овощей можно и самим было заготовить. А сейчас если покупать, то нужно тщательно проверять срок годности, иначе они могут оказаться невсхожими. Не забудьте, что их и правильно хранить нужно: в сухом темном месте.
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