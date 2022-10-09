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Семь кругов садаОбзор

Осенью дешевле: что купить сейчас на дачу, чтобы не переплачивать весной

Проверьте, в каком состоянии ваш садовый инвентарь

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Осенью можно спокойно выбирать инвентарь, не переживая за каждую секунду драгоценного времени

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Весной у дачников мало времени для того, чтобы обновить нужный инвентарь — очень много других забот. А вот осенью, особенно ближе к концу октября, времени намного больше, да и многие магазины предлагают скидки. Мы проверили, что можно сейчас купить дешевле и какой инвентарь стоит купить именно осенью.

Почему лучше не откладывать покупки до весны

За дачный сезон у многих приходит в негодность садовый инвентарь — лопаты, секаторы, грабли и многое другое, поэтому самое время задуматься о покупке нового.

— Осенью, конечно, всё это дешевле: обычно к концу октября, в начале ноября и скидки есть. Можно сэкономить 15–20% и даже 30% на обычном инвентаре. А если это что-то популярное, как, например, ручной культиватор, то 5–10%, — рассказала продавец магазина «Мой сад» Екатерина.

Продавцы садового инвентаря опасаются, что проблемы с поставками усугубятся к следующей весне. Поставщикам придется удлинять логистику из-за новых санкций, поэтому цены могут серьезно вырасти. При этом на рынок стараются выйти местные производители.

Секаторы и топоры

Без секатора вам будет непросто ухаживать за плодовыми кустарниками и малиной

Без секатора вам будет непросто ухаживать за плодовыми кустарниками и малиной

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Незаменимый помощник современного дачника — секатор. Приобрести сейчас его можно по цене от 500 до 2000 рублей и дороже.

Топоры в этом году, по словам продавцов, сильно подорожали из-за роста цен на металлы. Более-менее качественный топор сегодня обойдется вам в 1000–1500 рублей. Но это вещь на многие годы, если топор натачивать.

Топоры прибавили в цене из-за роста цен на металлы

Топоры прибавили в цене из-за роста цен на металлы

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Хит сезона, по словам продавцов, — ручной культиватор, который заменяет лопату

Хит сезона, по словам продавцов, — ручной культиватор, который заменяет лопату

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Приятные мелочи


Яркие леечки так и манят

Яркие леечки так и манят

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Многие магазины предлагают скидки и акции на украшения для сада, пластиковые яркие изделия, поэтому если вы не хотите потратить лишнее, то лучше идти за покупками со списком.

Но уйти без чего-то яркого и не совсем нужного сейчас будет очень сложно.

Перчатки для поднятия настроения

Перчатки для поднятия настроения

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Одно из приятных, но малоприменяемых приспособлений — ягодосборник. Пригодится тем, кто любит чернику и облепиху. Цена — от 500 рублей

Одно из приятных, но малоприменяемых приспособлений — ягодосборник. Пригодится тем, кто любит чернику и облепиху. Цена — от 500 рублей

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Грабли, вилы и техника посложнее


Инструменты первой необходимости на даче

Инструменты первой необходимости на даче

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Грабли, вилы и лопаты — инструменты первой необходимости на даче. Грабли можно приобрести по цене от 250 до 1500 рублей в зависимости от размера и черенка. Полностью железные лопаты обойдутся в 800–1500 рублей, с деревянным черенком — 700–900 рублей. Тяпка — от 700 рублей.

Рыхлители и лопатки можно купить от 150–200 рублей за штуку

Рыхлители и лопатки можно купить от 150–200 рублей за штуку

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В цене прибавили и приспособления для гриля. Весной опять ожидается рост

В цене прибавили и приспособления для гриля. Весной опять ожидается рост

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По словам продавцов, мотоблоки и газонокосилки сейчас в основном представлены российскими и китайскими производителями

По словам продавцов, мотоблоки и газонокосилки сейчас в основном представлены российскими и китайскими производителями

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Семена и луковицы

Большинство тюльпанов везут из Голландии, что приводит к росту цен

Большинство тюльпанов везут из Голландии, что приводит к росту цен

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Сейчас стоит задуматься и о покупке семян. В первую очередь тюльпанов.

— Весной этого года цены на семена уже подскочили на 30–50%, а то и в два раза, как на морковь или тюльпаны или огурцы с помидорами, — перечислила продавец Екатерина. — Тюльпаны, огурцы и морковь — в основном семена зарубежные. Первые так вообще из Голландии, так что понятно, что цены подскочили.

До конца октября нужно высадить тюльпаны, если вы хотите увидеть их цветение весной.

— Цветок формируется в луковице только при низких температурах, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Семена овощей можно и самим было заготовить. А сейчас если покупать, то нужно тщательно проверять срок годности, иначе они могут оказаться невсхожими. Не забудьте, что их и правильно хранить нужно: в сухом темном месте.

Внимательно проверяйте срок годности семян, чтобы не остаться без рассады

Внимательно проверяйте срок годности семян, чтобы не остаться без рассады

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Будьте внимательны. Многие магазины пишут цену за одну луковицу, но есть и те, которые продают пачками, — всё зависит от сорта. Цена одной луковицы может варьироваться от 30 до 100–120 рублей

Будьте внимательны. Многие магазины пишут цену за одну луковицу, но есть и те, которые продают пачками, — всё зависит от сорта. Цена одной луковицы может варьироваться от 30 до 100–120 рублей

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