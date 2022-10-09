Осенью дешевле: что купить сейчас на дачу, чтобы не переплачивать весной

— Осенью, конечно, всё это дешевле: обычно к концу октября, в начале ноября и скидки есть. Можно сэкономить 15–20% и даже 30% на обычном инвентаре. А если это что-то популярное, как, например, ручной культиватор, то 5–10%, — рассказала продавец магазина «Мой сад» Екатерина.

Продавцы садового инвентаря опасаются, что проблемы с поставками усугубятся к следующей весне. Поставщикам придется удлинять логистику из-за новых санкций, поэтому цены могут серьезно вырасти. При этом на рынок стараются выйти местные производители.