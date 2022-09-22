Заповедный комплекс: осенний фоторепортаж из Шестаково, где нашли динозавров в Кузбассе
Показываем идеальное место для релакса
Почти 10 лет назад вблизи небольшой деревушки Шестаково, что находится в Чебулинском районе Кузбасса, нашли останки динозавров, и теперь это одно из самых удивительных мест региона, которое открывают для себя туристы со всей страны, приезжая на «Динотерру». Здесь вы не встретите толп отдыхающих, какие бывают в том же Шерегеше, тут, скорее, уголок интроверта, где можно часами медитировать на местные природные красоты. Корреспондент NGS42.RU в своем фоторепортаже показывает, что можно увидеть в этом крае вымерших ящеров.
Сложно поверить, что всего несколько месяцев назад здесь собрались более 30 тысяч человек, чтобы посмотреть на шоу дронов и концерты Пелагеи и Александра Пушного. Теперь здесь тихо, спокойно и можно в полной мере насладиться единением с природой, а помогут в этом бескрайние поля и река Кия, изгибающаяся у Шестаковского яра, где с 60-х годов прошлого века находят окаменелости, возраст которых около 120 миллионов лет.
В деревне, где живет около 250 человек, особо посмотреть не на что. В основном тут живут люди преклонного возраста, компанию которым составляют домашние животные: куры, коровы, лошади и, конечно, кошки с собаками.
Многие дома в этом небольшом населенном пункте заброшены, старые коровники разваливаются буквально на глазах, «жизнь» наблюдается только у музея, да в местах раскопок. Несколько лет назад здание, где сейчас уникальные экспонаты — окаменелости эпохи динозавров, предметы быта кочевых народов — отремонтировали, но работает в полную меру оно только в дни, когда проходит празднование дня рождения динозавров, а именно пситтакозавров сибирских, которых тут и нашли.
Только осенью тут можно увидеть редкое зрелище — отлет в теплые края краснокнижных птиц Кузбасса — серых журавлей. К себе они вас точно не подпустят, но на земле можно найти огромные перья, которые часто забирают с собой на память любители спокойного отдыха.
В 2020 году на НГС выходила серия публикаций, посвященных озерам Новосибирской области и Алтайского края. Мы рассказывали про озеро Горькое, Яровое и новосибирские озера, где можно отдохнуть и искупаться. Одно из самых необычных мест в Сибири — озере Бурлинское, которое также называют Бурсоль, или озеро Розовое. Оно находится на территории Алтайского края, примерно в 450 километрах от Новосибирска. Обычно поездку на это озеро совмещают с отдыхом в Яровом. Бурсоль — рай для любителей фотосессий и ванн с солью. Как добраться до необычного озера, в чём его красота и опасность и почему по воде ездит поезд — в репортаже НГС.