Заповедный комплекс: осенний фоторепортаж из Шестаково, где нашли динозавров в Кузбассе

Сложно поверить, что всего несколько месяцев назад здесь собрались более 30 тысяч человек, чтобы посмотреть на шоу дронов и концерты Пелагеи и Александра Пушного. Теперь здесь тихо, спокойно и можно в полной мере насладиться единением с природой, а помогут в этом бескрайние поля и река Кия, изгибающаяся у Шестаковского яра, где с 60-х годов прошлого века находят окаменелости, возраст которых около 120 миллионов лет.