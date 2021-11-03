Охапки опят и заваленные боровиками столы: 30 фото грибов, которые удалось собрать новосибирцам в ушедшем сезоне

Новосибирцы похвастались грибами, собранными в этом сезоне
В Новосибирск пришла зима. Город сначала замело снегом, а теперь ударили морозы. Остается только вспоминать жаркое лето и теплую осень, походы в лес и охоту за грибами.
В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021» провели фотоконкурс и выбрали победителей, а мы решили посмотреть, что в этом году удалось собрать грибникам.
— Выбирать было очень тяжело. Все работы хорошие. Я проводила опросы, смотрела на затраченные усилия не только по созданию фото, но и его обработке, — рассказала корреспонденту НГС Юлия Сафарова, создательница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021». — Результаты удивили, но любой снимок был достоин победы.
Всего в конкурсный альбом было добавлено 288 фотографий. Помимо победителей публикуем и другие очень красивые снимки.
Что еще почитать про грибы?
Новосибирцы обожают собирать грибы. Они везут из леса десятки ведер и каждый год спорят до хрипоты, как правильно их собирать. Миколог объяснила, нужно ли грибы срезать или выкручивать.
В Новосибирской области сибирячка нашла поляну с огромными грибами. Грибы в несколько раз больше ее руки росли в лесу Бердска, напротив ЛДС.
Сентябрь в этом году выдался не особо щедрым на грибы, но некоторым новосибирцам везет — они находят деревья и пни, заросшие опятами. Показываем, какие грибы сейчас растут в лесах, а также рассказываем, где именно горожане находят такие урожайные места.