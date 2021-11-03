Охапки опят и заваленные боровиками столы: 30 фото грибов, которые удалось собрать новосибирцам в ушедшем сезоне

В Новосибирск пришла зима. Город сначала замело снегом, а теперь ударили морозы. Остается только вспоминать жаркое лето и теплую осень, походы в лес и охоту за грибами.

В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021» провели фотоконкурс и выбрали победителей, а мы решили посмотреть, что в этом году удалось собрать грибникам.

— Выбирать было очень тяжело. Все работы хорошие. Я проводила опросы, смотрела на затраченные усилия не только по созданию фото, но и его обработке, — рассказала корреспонденту НГС Юлия Сафарова, создательница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021». — Результаты удивили, но любой снимок был достоин победы.