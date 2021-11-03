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Охапки опят и заваленные боровиками столы: 30 фото грибов, которые удалось собрать новосибирцам в ушедшем сезоне

Смотрим снимки и вспоминаем, как было хорошо в лесу

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Надеемся, что следующий год тоже будет щедрым на грибы

Надеемся, что следующий год тоже будет щедрым на грибы

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Новосибирцы похвастались грибами, собранными в этом сезоне

В Новосибирск пришла зима. Город сначала замело снегом, а теперь ударили морозы. Остается только вспоминать жаркое лето и теплую осень, походы в лес и охоту за грибами.

В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021» провели фотоконкурс и выбрали победителей, а мы решили посмотреть, что в этом году удалось собрать грибникам.

— Выбирать было очень тяжело. Все работы хорошие. Я проводила опросы, смотрела на затраченные усилия не только по созданию фото, но и его обработке, — рассказала корреспонденту НГС Юлия Сафарова, создательница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021». — Результаты удивили, но любой снимок был достоин победы.

Фото заняло первое место в голосовании среди отобранных владельцами группы девяти снимков

Фото заняло первое место в голосовании среди отобранных владельцами группы девяти снимков

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2-е место в голосовании. Автор фото очень постарался и продумал композицию

2-е место в голосовании. Автор фото очень постарался и продумал композицию

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Вот это подосиновики! Фото заняло <nobr class="_">3-е место</nobr> в голосовании

Вот это подосиновики! Фото заняло 3-е место в голосовании

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Фотография получила бонусный приз в голосовании

Фотография получила бонусный приз в голосовании

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Вторую часть конкурса определяли по лайкам — <nobr class="_">1-е место</nobr> заняли боровики

Вторую часть конкурса определяли по лайкам — 1-е место заняли боровики

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2-е место досталось дереву, заросшему грибами

2-е место досталось дереву, заросшему грибами

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Всего в конкурсный альбом было добавлено 288 фотографий. Помимо победителей публикуем и другие очень красивые снимки.

Найти такие аккуратные грибочки — большая удача

Найти такие аккуратные грибочки — большая удача

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Многие участники продумывали композицию фото

Многие участники продумывали композицию фото

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Вот это улов так улов!

Вот это улов так улов!

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Некоторые новосибирцы подошли с юмором к фото

Некоторые новосибирцы подошли с юмором к фото

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Какой прекрасный «букет»!

Какой прекрасный «букет»!

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Грибочек спрятался

Грибочек спрятался

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«Большая семья» — так назвал это фото автор

«Большая семья» — так назвал это фото автор

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Возвращаться из леса с полным багажником очень приятно

Возвращаться из леса с полным багажником очень приятно

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В этом сезоне новосибирцам встречались и <a href="https://ngs.ru/text/summer/2021/08/12/70074488/" class="_" target="_blank">черные лисички</a>

В этом сезоне новосибирцам встречались и черные лисички

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Мухоморы хоть и несъедобны, но очень красивы

Мухоморы хоть и несъедобны, но очень красивы

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Две ванны грибов — настоящая мечта грибника

Две ванны грибов — настоящая мечта грибника

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Песик почему-то грустит. Видимо, утомился в лесу за сбором грибов

Песик почему-то грустит. Видимо, утомился в лесу за сбором грибов

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Мы согласны с надписью на фото

Мы согласны с надписью на фото

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Мало грибы собрать — нужно еще найти время на их обработку

Мало грибы собрать — нужно еще найти время на их обработку

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Лето, скорей возвращайся!

Лето, скорей возвращайся!

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На этом фото идеально всё — от грибочков до физалиса

На этом фото идеально всё — от грибочков до физалиса

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Неожиданный гость на грибочке

Неожиданный гость на грибочке

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Сбор грибов в условиях жесткой конкуренции

Сбор грибов в условиях жесткой конкуренции

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А это уже осень стучится в двери

А это уже осень стучится в двери

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Для куколок на этом фото одежда была связана вручную

Для куколок на этом фото одежда была связана вручную

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Немного фотошопа — и снимок стал сказочным

Немного фотошопа — и снимок стал сказочным

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Котик — лучшее украшение любого фото

Котик — лучшее украшение любого фото

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Такой гриб может напугать. Но <a href="https://ngs.ru/text/summer/2021/08/23/70092962/" class="_" target="_blank">это не кровь</a>

Такой гриб может напугать. Но это не кровь

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Лучший помощник грибника

Лучший помощник грибника

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Что еще почитать про грибы?


Новосибирцы обожают собирать грибы. Они везут из леса десятки ведер и каждый год спорят до хрипоты, как правильно их собирать. Миколог объяснила, нужно ли грибы срезать или выкручивать.

В Новосибирской области сибирячка нашла поляну с огромными грибами. Грибы в несколько раз больше ее руки росли в лесу Бердска, напротив ЛДС.

Сентябрь в этом году выдался не особо щедрым на грибы, но некоторым новосибирцам везет — они находят деревья и пни, заросшие опятами. Показываем, какие грибы сейчас растут в лесах, а также рассказываем, где именно горожане находят такие урожайные места.

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