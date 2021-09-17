Новосибирцы находят деревья и пни, заросшие грибами: посмотрите на них

— В конце прошлой недели ездили за опятами в Кудряши по «своим» местам. Там, где раньше собирали мешками, — пустота абсолютная. Расстроились — поехали в бор посмотреть лисички. В итоге набрали опят, но немного. При этом опята уже переростки! Очень странный этот год, — недоумевает пользователь форума НГС.

