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Новосибирцы находят деревья и пни, заросшие грибами: посмотрите на них

Этот год выдался не самым урожайным, но некоторым сибирякам все-таки везет

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Опята отлично подходят для маринования и жарки

Опята отлично подходят для маринования и жарки

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Новосибирцы находят деревья и пни, заросшие грибами

Сентябрь в этом году выдался не особо щедрым на грибы, но некоторым новосибирцам везет — они находят деревья и пни, заросшие опятами. Показываем, какие грибы сейчас растут в лесах, а также рассказываем, где именно горожане находят такие урожайные места.

Грибочки из <b class="_">Кудряшовского бора</b>

Грибочки из Кудряшовского бора

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— В конце прошлой недели ездили за опятами в Кудряши по «своим» местам. Там, где раньше собирали мешками, — пустота абсолютная. Расстроились — поехали в бор посмотреть лисички. В итоге набрали опят, но немного. При этом опята уже переростки! Очень странный этот год, — недоумевает пользователь форума НГС.

Грибы собраны недалеко от <b class="_">Ложка</b>

Грибы собраны недалеко от Ложка

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— Опята пошли рано, но очень мало. Набрали ведро в проверенном месте. В прошлом году 7 сентября первые появились в нашем месте. После этого тишина полная! — рассказала участница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».

Пень был усеян грибами

Пень был усеян грибами

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Грибы были найдены в селе <b class="_">Раздольном</b>

Грибы были найдены в селе Раздольном

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Между <b class="_">Плотниково и Жеребцово</b> новосибирцы находят много таких деревьев

Между Плотниково и Жеребцово новосибирцы находят много таких деревьев

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Пенек с грибами из <b class="_">Пашино</b>

Пенек с грибами из Пашино

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— Нашли только один пень. Крапива выше головы в Пашино, — рассказала участница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».

Немного опят из <b class="_">Евсино</b>

Немного опят из Евсино

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Симпатичные грибы из <b class="_">Каменки</b>

Симпатичные грибы из Каменки

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Что еще почитать про грибы


Новосибирцы обожают собирать грибы. Они везут из леса десятки ведер и каждый год спорят до хрипоты, как правильно их собирать. Миколог объяснила, нужно ли грибы срезать или выкручивать.

Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.

В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства и защищают его от сбора.

Сентябрь — самый плодородный месяц для грибов. Сейчас можно собрать почти все виды — от белого гриба до опят. Но вместе с самыми вкусными экземплярами к вам в корзинку могут попасть те, что в лучшем случае испортят вам ужин, а в худшем случае отправят вас в реанимацию. Новосибирский миколог объяснил, как отличить ядовитый гриб от съедобного.

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