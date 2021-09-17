Новосибирцы находят деревья и пни, заросшие грибами: посмотрите на них

Новосибирцы находят деревья и пни, заросшие грибами
Сентябрь в этом году выдался не особо щедрым на грибы, но некоторым новосибирцам везет — они находят деревья и пни, заросшие опятами. Показываем, какие грибы сейчас растут в лесах, а также рассказываем, где именно горожане находят такие урожайные места.
— В конце прошлой недели ездили за опятами в Кудряши по «своим» местам. Там, где раньше собирали мешками, — пустота абсолютная. Расстроились — поехали в бор посмотреть лисички. В итоге набрали опят, но немного. При этом опята уже переростки! Очень странный этот год, — недоумевает пользователь форума НГС.
— Опята пошли рано, но очень мало. Набрали ведро в проверенном месте. В прошлом году
— Нашли только один пень. Крапива выше головы в Пашино, — рассказала участница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
Что еще почитать про грибы
Новосибирцы обожают собирать грибы. Они везут из леса десятки ведер и каждый год спорят до хрипоты, как правильно их собирать. Миколог объяснила, нужно ли грибы срезать или выкручивать.
Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.
В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства и защищают его от сбора.
Сентябрь — самый плодородный месяц для грибов. Сейчас можно собрать почти все виды — от белого гриба до опят. Но вместе с самыми вкусными экземплярами к вам в корзинку могут попасть те, что в лучшем случае испортят вам ужин, а в худшем случае отправят вас в реанимацию. Новосибирский миколог объяснил, как отличить ядовитый гриб от съедобного.