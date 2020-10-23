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Новосибирские синоптики рассказали, когда ждать небольшого потепления

При этом выходные в Новосибирске будут прохладными

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На выходных дневные температуры в городе будут не выше +3 градусов, но в начале следующей недели будет небольшое потепление

На выходных дневные температуры в городе будут не выше +3 градусов, но в начале следующей недели будет небольшое потепление

В Новосибирске будут холодные и ветреные выходные

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе на выходных — в Новосибирске будет пасмурно и дождливо, в ночные часы температура опустится до -6 градусов, днём не выше +3 градусов, а в начале следующей недели в городе незначительно потеплеет до +7 градусов.

— В предстоящие трое суток ожидаем погоду с осадками в виде мокрого снега и с дождём. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, — рассказал Евгений Тунаев, ведущий синоптик Новосибирского гидрометцентра.

24 октября в ночные часы температура в городе будет не выше -1... -3 градусов. В дневное время 0... +2 градуса. Ветер северо-западный до 15 м/с.

25 октября ночью в городе -4... -6 градусов. Днём +1... +3 градуса тепла. Порывы ветра будут достигать 7–12 м/с.

В понедельник, 26 октября, ночью 0... +2 градуса. В дневное время +5... +7 градусов тепла. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5–10 м/с.

Ранее Новосибирские синоптики рассказали, что на выходных ночные температуры по области могут опуститься до -9 градусов.

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