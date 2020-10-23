Новосибирские синоптики рассказали, когда ждать небольшого потепления

В Новосибирске будут холодные и ветреные выходные
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе на выходных — в Новосибирске будет пасмурно и дождливо, в ночные часы температура опустится до -6 градусов, днём не выше +3 градусов, а в начале следующей недели в городе незначительно потеплеет до +7 градусов.
— В предстоящие трое суток ожидаем погоду с осадками в виде мокрого снега и с дождём. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, — рассказал Евгений Тунаев, ведущий синоптик Новосибирского гидрометцентра.
24 октября в ночные часы температура в городе будет не выше
25 октября ночью в городе
В понедельник, 26 октября, ночью
Ранее Новосибирские синоптики рассказали, что на выходных ночные температуры по области могут опуститься до -9 градусов.