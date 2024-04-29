Джип-грязнуля и Nissan, брошенный после ДТП — такого автохамства в Новосибирске еще не видели: новая подборка

Из разных видов автохамства можно уже собрать энциклопедию Источник: читатель НГС











Только мы думаем, что все виды автохамства нами уже изучены, читатели НГС подкидываю новую пищу для размышлений. Кроме набившей оскомину парковки на газонах и тротуарах, сегодня пальму первенства забирают ультрагрязный внедорожник, отравляющий жизнь педантичным новосибирцам, и седан, брошенный поперек тротуара в самом центре Новосибирска.

После джипа на парковке остаются куски грязи Источник: читатель НГС











Житель одного из новосибирских дворов негодует — на парковке постоянно появляется внедорожник после веселых покатушек. Всё бы ничего, но водитель не заботится о том, чтобы помыть свой джип перед тем, как оставить его в жилой зоне.

— Вся парковка после него в дерьме, — эмоционально поясняет автор снимков.

Машина зарегистрирована на 64-летнюю пенсионерку Светлану Иванонву К. Женщина некогда работала в коммунальной сфере сотрудником одного из ЖЭУ. Вряд ли она увлекается off-road заездами. Скорее всего, машиной пользуется другой человек.

И так сойдет... Источник: читатель НГС











Этому виду парковки, скорее всего, предшествовал дорожный инцидент, но это не точно. По словам автора фото, машина перекрывает проход по тротуару на улице Орджоникидзе уже на протяжении трех недель.

— Поломано дерево, — пояснил читатель.

Автомобиль зарегистрирован на 27-летнего Евгения Витальевича С. Есть ощущение, что мужчине не слишком дорога эта машина, а, возможно, он вовсе не знает о ее текущем местоположении.

Пешеходам здесь не место Источник: читатель НГС











От этого автохама жители ближайшего дома пытаются избавиться всеми силами, но не удается. По закону, трогать чужое имущество нельзя.

— Написали обращение в ГИБДД, написали объявление на доме, машина опять на том же месте, — негодует автор снимка.

Автомобиль зарегистрирован на 40-летнего Евгения Георгиевича Т. Судя по сервису GetContact, который идентифицировал его номер в телефонных книгах других абонентов, мужчина подрабатывает курьером.

Живописное нарушение правил парковки Источник: читатель НГС











С улицы Ленина в районе поликлиники № 20 эвакуаторы нередко забирают авто нарушителей правил парковки. Эту Toyota RAV4 полицейские, похоже, пропустили. Парковкой на газоне в этом городе никого не удивишь.

Автомобиль зарегистрирован на 55-летнюю Елену Борисовну П. Женщина работает школьным учителем истории. Если допустить, что за рулём сидела она, какой урок она таким образом преподает детям?

Это действительно наглость Источник: читатель НГС











Парковаться на поворотах на перекрестке улиц Ленина и Советской любят многие, но такую наглость позволяют себе далеко не все. Чтобы так поставить «Мерседес», водителю пришлось проехать определенное расстояние по встречной полосе. Рискованный маневр в час пик.

Установить, кому принадлежит машина, к сожалению, не удалось.

В прошлый раз, изучая автохамов, мы рассекретили владельца редкого BMW, который зарабатывает миллиарды и не заботится о правильной парковке в центре Новосибирска.

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