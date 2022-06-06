Начинается сезон автомобильных поездок к морю. Этот тест определит, вернетесь ли вы с правами
Мы подготовили 20 вопросов о дорожных ситуациях, которые чаще всего возникают в дальней дороге
Летом резко растет желание прокатиться на машине подальше садового участка, но дальнобой по незнакомой дороге — это всегда риск. Раньше боялись встреч с инспекторами ГИБДД и аварий, а сейчас к этому добавилась перспектива привезти «автоматических» штрафов на сумму, сравнимую с зарплатой. Например, могут ли камеры фиксировать нарушение под временными знаками? А может ли инспектор отправить вас на освидетельствование, если вы просто устали в дороге?
Чтобы повысить ваши шансы, предлагаем вот этот тест на знание ПДД: он касается ситуаций, которые возникают в дальней дороге. Вопросов ровно 20, как на экзамене, а хорошим будем считать результат от 15 правильных ответов. В пояснениях зашиты полезные ссылки. Удачи!