Начинается сезон автомобильных поездок к морю. Этот тест определит, вернетесь ли вы с правами

Летом резко растет желание прокатиться на машине подальше садового участка, но дальнобой по незнакомой дороге — это всегда риск. Раньше боялись встреч с инспекторами ГИБДД и аварий, а сейчас к этому добавилась перспектива привезти «автоматических» штрафов на сумму, сравнимую с зарплатой. Например, могут ли камеры фиксировать нарушение под временными знаками? А может ли инспектор отправить вас на освидетельствование, если вы просто устали в дороге?