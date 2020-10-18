«У меня есть джип, я персона ВИП». Смотрим, что позволяют себе владельцы внедорожников

В новом, 198-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: внедорожники на газонах и тротуарах, стоянка на детской площадке и инвалиды на BMW.
Очередной «Ленд-Крузер» примостился на зеленой травке (фото выше).
— И так каждый день. У меня есть джип, я персона ВИП, — пишет читатель Константин.
«Порше-Кайен» с номерами 009 на уничтоженном газоне.
— Припарковался на тротуаре у здания магазина «Горожанка» по адресу ул. Горский микрорайон, 64/1, — сообщают местные жители.
— Потанинская, 12. Наказал шлагбаум, — пишет Ирина.
— Тротуар ул. Орджоникидзе, — уточняет Александр.
— Во дворе Богаткова, 216 припарковался вот этот автомобиль. Водитель въехал по пешеходной дорожке и занял самое выгодное центральное положение на детской площадке, — возмущается Жанна.
— Советская, 58. Специально подготовленный автомобиль — для парковки на газонах, — пишут наши читатели.
— Вот так девушка портит газон на Объединения возле садика, — недоволен Александр.
— В Бердске возле торгового центра «Астор» два владельца «бюджетных» машин припарковались на местах для инвалидов. Ну так же ближе идти, — информирует Илья.