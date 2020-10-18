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«У меня есть джип, я персона ВИП». Смотрим, что позволяют себе владельцы внедорожников

Изучаем, как надо парковаться, если у тебя есть дорогая машина

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Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

В новом, 198-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: внедорожники на газонах и тротуарах, стоянка на детской площадке и инвалиды на BMW.

Очередной «Ленд-Крузер» примостился на зеленой травке (фото выше).

«Мазда» на газоне

«Мазда» на газоне

— И так каждый день. У меня есть джип, я персона ВИП, — пишет читатель Константин.

«Порше-Кайен» на газоне

«Порше-Кайен» на газоне

«Порше-Кайен» с номерами 009 на уничтоженном газоне.

«Прадо» на тротуаре

«Прадо» на тротуаре

— Припарковался на тротуаре у здания магазина «Горожанка» по адресу ул. Горский микрорайон, 64/1, — сообщают местные жители.

Парковка в шлагбаум

Парковка в шлагбаум

— Потанинская, 12. Наказал шлагбаум, — пишет Ирина.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

— Тротуар ул. Орджоникидзе, — уточняет Александр.

Заехал на детскую площадку

Заехал на детскую площадку

— Во дворе Богаткова, 216 припарковался вот этот автомобиль. Водитель въехал по пешеходной дорожке и занял самое выгодное центральное положение на детской площадке, — возмущается Жанна.

УАЗ на траве

УАЗ на траве

— Советская, 58. Специально подготовленный автомобиль — для парковки на газонах, — пишут наши читатели.

«Лексус» на газоне

«Лексус» на газоне

— Вот так девушка портит газон на Объединения возле садика, — недоволен Александр.

Инвалиды на BMW

Инвалиды на BMW

— В Бердске возле торгового центра «Астор» два владельца «бюджетных» машин припарковались на местах для инвалидов. Ну так же ближе идти, — информирует Илья.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь, как чудак
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