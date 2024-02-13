А пес его знает. Что происходит в России на рынке кормов для животных

В последний день января Россельхознадзор присвоил статус «временно ограничено» в отношении продукции семи заводов Европы, которые производят корма и кормовые добавки для домашних питомцев.
Как говорится в письме ведомства (имеется в распоряжении редакции), начиная с 6 февраля, сертификацию кормов для собак и кошек в адрес российских получателей приостановили для трех производителей из Франции и четырех из Италии.
Во Франции жесткие меры коснулись продукции заводов UNITED PETFOOD FRANCE-UPF (производит корма под брендами Dailycat, Dailydog, Ontario, Go, Now, Carnica и еще 5 наименований), ATM PETFOOD (выпускает корма под брендом Bon Appetit) и La Normandise (известен по брендам Berkley for cats Fricassee и Equilibe&instinct для котят и взрослых кошек). В Италии — кормов и кормовых добавок заводов United Petfood Italia Spa, Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, Adragna Alimenti Zootecnici Srl и Nestle Italiana SPA.
Причиной жестких мер, отмечают в Россельхознадзоре, стали результаты инспекции предприятий кормового сектора Франции и Италии, которую проводили в ноябре прошлого года. В реестре производителей эти заводы теперь значатся со статусом «временно ограничено», что всё же дает надежды на возвращение кормильцев домашних животных в строй после устранения нарушений. Будет ли оно скорым, зависит от самих изготовителей и их желания вернуться на российский рынок. По крайней мере, сам Россельхознадзор особых рамок не оговаривал.
Судить о том, насколько глобальные лишения грозят домашним собакам и кошкам, можно исходя из общего количества заводов на территории Италии и Франции, поставляющих корма в Россию. До введения запретов в перечне предприятий Россельхознадзора от 22 декабря прошлого года, которым было разрешено ввозить корма в Россию до 1 апреля 2024 года, состояли 23 завода — 7 во Франции и 16 в Италии, теперь же таковых осталось 18. И не факт, что в какой-то момент их не станет еще меньше. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».
Насколько наши котики зависимы от экспорта
Надо сказать, что объемы импорта в Россию кормов для собак и кошек за прошедший год существенно поубавились. Согласно данным таможенной статистики, в 2023 году было ввезено 72,4 тыс. тонн кормов и лакомств для питомцев, это на 31% меньше, чем годом ранее, когда объемы экспорта достигли 106,1 тыс. тонн.
В денежном эквиваленте разрыв не столь значительный: общая стоимость официально ввезенных кормов и лакомств в 2023 году составила 198,6 млн долларов, это всего на 9% меньше, чем годом ранее.
Это связано со стремлением брендов, оставшихся в России, увеличить цены на свою продукцию, считают производители отечественных кормов для питомцев. Узнать доподлинно, кто именно эти деятели, сегодня не представляется возможным — данные российской таможни для непрофильных пользователей закрыты.
Снижение объема поставок связано не только с уходом с отечественного рынка брендов недружественных стран, но и с усилением контроля Россельхознадзора за кормовой продукцией.
Почему так происходит
Повод для беспокойства и карательных мер у службы ветнадзора есть более чем весомый. На протяжении трех лет, что ведомство мониторит корма зарубежного происхождения, в них находили много такого, чего ни один нормальный заводчик своему подопечному подмешивать в миску никогда бы не стал.
К примеру, в мае прошлого года в кормах фабрик из Китая, Испании и Германии нашли непроверенные генно-модифицированные компоненты. В июне незарегистрированные ГМО выявили в кормах производства Канады и Великобритании. В январе же этого года в кормах фабрики Farmina Pet Foods (Сербия) обнаружили мышьяк.
Напомнили в Россельхознадзоре и о случаях, когда вместо мясного сырья находили в кормах для питомцев муку из пуха и перьев, мясо-костную муку неизвестного состава, бесконтрольные ароматизаторы и красители.
Что подмешивали в лакомства несколько предприятий из Нидерландов, Австрии, Венгрии и Франции, так и осталось для службы ветнадзора загадкой, поскольку материалов, которые они предоставили, для экспертизы было недостаточно.
В общей сложности за 2023 год Роспотребнадзор приостановил сертификацию кормов 29 зарубежных брендов, два временно ограничили до устранения нарушений. Еще 20 брендов лишились сертификации за предыдущие 2021 и 2022 годы.
Максимальный объем поставок в Россию кормов и лакомств, судя по данным таможенной статистики, пришелся на декабрь 2022 и 2023 годов.
— Этот рост обусловлен тем, что производители, уже находившиеся на усиленном лабораторном контроле Россельхознадзора в связи с несоответствием состава, стремились увеличить складские запасы в России, — отмечают производители отечественных кормов для животных.
К слову, вкусняшки для животных, которые Россельхознадзор отказался сертифицировать, легко купить в обход ветконтроля хоть сейчас — спасибо параллельному импорту. Индивидуальные предприниматели и прочие продавцы мелкого разлива из Казахстана и Белоруссии поставляют их на популярные в России маркетплейсы, и можно заказать их хоть вагон.
Грозит ли дефицит?
Впрочем, как уверяют игроки кормового рынка, голодная смерть без готовых кормов домашним питомцам не грозит.
— Потребность в сухих и влажных кормах экономсегмента внутри страны на 100% закрывается оставшимися в России производителями Mars и Nestle. Нет дефицита и в костной муке — потребность в ней закрывает «Мираторг». В премиум-сегменте доля импортных кормов составляет лишь 10%, оставшуюся долю закрывает «Каргилл» и Aller Petfood. А если говорить о супер-премиум-сегменте, то таких кормов в России попросту нет. Уровень доходов населения не позволяет приобретать 85-граммовую пачку влажного корма за 120 рублей или пакет в килограммовой фасовке за 1,2–1,5 тысячи рублей, — рассказал «Фонтанке» производитель корма для животных из Петербурга.
В удорожание кормов отечественных производителей основной вклад вносит не сырье для их изготовления, а упаковка и усилители вкуса, закрыть потребность в которых отечественные производители не в состоянии, считает собеседник издания.
Что касается лечебных кормов, уровня российской экспертизы для того, чтобы постичь их состав, недостаточно. — На всю Россию два технолога, — говорят игроки кормового рынка. Они отмечают, что западные производители кормов, оставшиеся в России, по-прежнему работают на полуготовых концентратах, ввозимых из-за рубежа, и технологию их производства и рецептуру не раскрывают.