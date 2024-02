А пес его знает. Что происходит в России на рынке кормов для животных

Во Франции жесткие меры коснулись продукции заводов UNITED PETFOOD FRANCE-UPF (производит корма под брендами Dailycat, Dailydog, Ontario, Go, Now, Carnica и еще 5 наименований), ATM PETFOOD (выпускает корма под брендом Bon Appetit) и La Normandise (известен по брендам Berkley for cats Fricassee и Equilibe&instinct для котят и взрослых кошек). В Италии — кормов и кормовых добавок заводов United Petfood Italia Spa, Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, Adragna Alimenti Zootecnici Srl и Nestle Italiana SPA.