А пес его знает. Что происходит в России на рынке кормов для животных

Почему так происходит

Повод для беспокойства и карательных мер у службы ветнадзора есть более чем весомый. На протяжении трех лет, что ведомство мониторит корма зарубежного происхождения, в них находили много такого, чего ни один нормальный заводчик своему подопечному подмешивать в миску никогда бы не стал.



К примеру, в мае прошлого года в кормах фабрик из Китая, Испании и Германии нашли непроверенные генно-модифицированные компоненты. В июне незарегистрированные ГМО выявили в кормах производства Канады и Великобритании. В январе же этого года в кормах фабрики Farmina Pet Foods (Сербия) обнаружили мышьяк.



Напомнили в Россельхознадзоре и о случаях, когда вместо мясного сырья находили в кормах для питомцев муку из пуха и перьев, мясо-костную муку неизвестного состава, бесконтрольные ароматизаторы и красители.

