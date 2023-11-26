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Не манулами едиными. Какие еще кошачьи живут в Новосибирском зоопарке — тест, который вас удивит

И, возможно, сподвигнет на прогулку!

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А на главное фото к тесту мы все равно выбрали манула. Он будет следить, как честно вы отвечаете на вопросы!

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В Новосибирском зоопарке десятки интересных животных! И хоть особой популярностью среди кошачьих пользуются манулы, других милых и необычных котиков там живет предостаточно. Мы уже проверяли ваш уровень манулолюба, а в этот раз предлагаем пройти тест и отгадать других пушистых обитателей или познакомиться с ними.

В тесте мы не стали брать легко узнаваемых кошачьих — тигра, льва, гепарда, рысь и т.д. Но ведь с более редкими и не так примелькавшимися обитателями зоопарка будет интереснее! В публикации использованы фото постоянной гостьи зоопарка Анны Новиковой и снимки из архива НГС.

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