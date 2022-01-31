Анатолий Локоть назвал способы уменьшения числа бездомных собак в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил ввести обязательную регистрацию домашних животных, чтобы возвращать потерявшихся собак и кошек их владельцам. Глава города считает, что этот и другие пункты нужно внести в закон об обращении с животными.



Анатолий Локоть и главы других населенных пунктов, которые входят в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов, обсудили проблему с безнадзорными животными в онлайн-формате. По мнению мэра Новосибирска, чтобы исправить ситуацию, необходимо ввести ряд мер. К ним относится установка нормативов на количество животных в доме, запрет нахождения собак без поводков и намордников вне специальных площадок. Также нужно решить проблему с самовыгулом животных.