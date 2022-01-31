Анатолий Локоть назвал способы уменьшения числа бездомных собак в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил ввести обязательную регистрацию домашних животных, чтобы возвращать потерявшихся собак и кошек их владельцам. Глава города считает, что этот и другие пункты нужно внести в закон об обращении с животными.
Анатолий Локоть и главы других населенных пунктов, которые входят в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов, обсудили проблему с безнадзорными животными в онлайн-формате. По мнению мэра Новосибирска, чтобы исправить ситуацию, необходимо ввести ряд мер. К ним относится установка нормативов на количество животных в доме, запрет нахождения собак без поводков и намордников вне специальных площадок. Также нужно решить проблему с самовыгулом животных.
— В Новосибирске число нападений собак растет: в 2020-м зафиксировано 1150 случаев, в 2021-м — 1170. Связываю это и с тем, что в Новосибирске широко распространен самовыгул собак. Закон об ответственном обращении с животными был принят в декабре 2018 года без подтверждения научной практики, без учета социальных, климатических и многих других особенностей. И для того, чтобы устранить пробелы правового регулирования, необходимо внести ряд изменений в федеральный закон, — цитирует Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.
Глава города предложил вынести предложения об изменении закона на слушания в Госдуму.
Анатолий Локоть рассказал, что Новосибирску нужно около 300 миллионов рублей на то, чтобы решить проблему бездомных животных в городе.
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