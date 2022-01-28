«Заоблачные цифры»: мэрии Новосибирска нужно около 300 млн рублей для решения проблемы бездомных собак

Для того чтобы решить проблему бродячих собак в Новосибирске, городу необходимо около 300 миллионов рублей. Тогда как сейчас на бездомных животных тратят в 10 раз меньше. Об этом на пресс-конференции 28 января заявил мэр города Анатолий Локоть.
По его словам, сейчас в стране действует федеральный закон, согласно которому животных должны отлавливать, вакцинировать, стерилизовать и выпускать на прежнее место обитания. И только особо агрессивных нужно оставлять на содержании. В Новосибирске этим занимается муниципальное предприятие (речь про центр по проблемам домашних животных. — Прим. ред.). Так, за прошедшие три года в городе отловили более 2000 собак при 7500 заявках. Как уточнил мэр, после принятия этого порядка стоимость отлова одной собаки выросла до 20 000 рублей, содержание — до 240 000 рублей в год. Из городского бюджета на это выделяют 30 миллионов в год.
— На наш взгляд, этот законопроект отличает ряд недостатков. Он принят и разработан без учета территориальных, климатических, социальных условий. Нет научного подтверждения эффективности методики. Более того, есть научно выверенные данные, что только разовый отлов 80% популяции собак приведет к значительному снижению этой популяции. У нас есть ориентировочные данные, что это потребует от нас разовых затрат примерно в 300 миллионов рублей — заоблачные цифры, — объяснил Анатолий Локоть.
По данным мэра, в этом году в Новосибирске разработают проектно-сметную документацию на строительство нового центра для бездомных животных. На проект потребуется около 10 миллионов рублей, стоимость самого строительства составит примерно 80 миллионов. Новый центр разместят на левом берегу.
Дискуссия вокруг проблемы бродячих собак и закона, принятого решить ее, поднялась после трагедии в Забайкальском крае, где собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку. Так, Заксобрание Алтайского края даже предложило убивать всех агрессивных животных. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 28 января, запланировал встречу с коллегами из других городов Сибири, чтобы обсудить, какие изменения можно внести в закон, чтобы он стал более эффективным.
На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирске на 30% увеличилось количество жалоб на бродячих собак. При этом количество отловленных сократилось.