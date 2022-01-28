«Заоблачные цифры»: мэрии Новосибирска нужно около 300 млн рублей для решения проблемы бездомных собак

Для того чтобы решить проблему бродячих собак в Новосибирске, городу необходимо около 300 миллионов рублей. Тогда как сейчас на бездомных животных тратят в 10 раз меньше. Об этом на пресс-конференции 28 января заявил мэр города Анатолий Локоть.

По его словам, сейчас в стране действует федеральный закон, согласно которому животных должны отлавливать, вакцинировать, стерилизовать и выпускать на прежнее место обитания. И только особо агрессивных нужно оставлять на содержании. В Новосибирске этим занимается муниципальное предприятие (речь про центр по проблемам домашних животных. — Прим. ред.). Так, за прошедшие три года в городе отловили более 2000 собак при 7500 заявках. Как уточнил мэр, после принятия этого порядка стоимость отлова одной собаки выросла до 20 000 рублей, содержание — до 240 000 рублей в год. Из городского бюджета на это выделяют 30 миллионов в год.