В Новосибирске построят новый приют для животных с гостиницей и хосписом

В Ленинском районе Новосибирска построят новый городской приют для животных, на разработку проекта в бюджете заложено 10 миллионов рублей. В приюте будет гостиница и хоспис для животных. Решение властей озвучили на комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству.

Известно, что для приюта отвели участок на улице Дукача в Ленинском районе. Какую площадь займет приют и сколько на него в итоге потратят денег, пока неизвестно, потому что еще нет проекта.

— Сейчас формируется техническое задание на организацию этого объекта. В следующем году будет разработана проектно-сметная документация, потом мы начнем финансировать и строить, — рассказал председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Надеюсь, за 2023 год объект будет построен и запущен.

