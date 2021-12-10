В Новосибирске построят новый приют для животных с гостиницей и хосписом

В Ленинском районе Новосибирска построят новый городской приют для животных, на разработку проекта в бюджете заложено 10 миллионов рублей. В приюте будет гостиница и хоспис для животных. Решение властей озвучили на комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству.
Известно, что для приюта отвели участок на улице Дукача в Ленинском районе. Какую площадь займет приют и сколько на него в итоге потратят денег, пока неизвестно, потому что еще нет проекта.
— Сейчас формируется техническое задание на организацию этого объекта. В следующем году будет разработана проектно-сметная документация, потом мы начнем финансировать и строить, — рассказал председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Надеюсь, за 2023 год объект будет построен и запущен.
Власти рассчитывают, что новый приют снизит нагрузку на пока единственный в городе центр по проблемам домашних животных, который находится в Академгородке. По словам Кудина, после строительства приюта в Ленинском районе мэрия будет строить центры в других районах города. Предположительно, второй будет в северной части города — в Калининском районе.
Вопрос работы Новосибирского центра по проблемам домашних животных стал главным на городской комиссии. Кроме строительства нового приюта депутаты и представители департамента ЖКХ обсуждали итоги работы директора центра Светланы Слесаревой, которую назначили на эту должность два года назад. Тогда смену руководства НЦПДЖ инициировали депутаты, общественники и зоозащитники, у которых накопилось много претензий к бывшему на тот момент директору Андрею Каркавину.
Во время обсуждения работы руководства заострили внимание на участившихся случаях нападения собак на людей. В ответ Слесарева привела статистику: за три года количество укусов собак безнадзорными животными снизилось примерно на треть. В свою очередь, депутат Горсовета Наталья Пинус заметила, что замечания коллег по поводу гуляющих по улицам города бездомных собак просто не обоснованы, потому что, по федеральному закону, после отлова животных стерилизуют, вакцинируют и чипируют, а затем выпускают на улицу. Почему так делают и как это обезопасит горожан, Светлана Слесарева подробно рассказывала в интервью НГС.
Второй вопрос комиссии касается финансово-управленческой деятельности центра. После праздников центр проверит контрольно-счетная палата, а дальше депутаты сделают выводы о результатах работы администрации. Пока контракт со Светланой Слесаревой продлили до марта 2022 года.
— Это очень неравнодушный общественник, переживающий за животных, — отметил депутат Игорь Кудин, который напомнил, что сам был инициатором назначения Светланы Слесаревой на должность руководителя центра. — Но есть еще вопросы, связанные с администрированием процессов. Потому что управлять предприятием — это очень серьезная ответственность, это бюджетные деньги.
По словам Кудина, пока никаких выводов на комиссии не делали, решения будут принимать после предоставления счетной палатой актов проверки предприятия.
За два года центр по проблемам домашних животных активно искал новых хозяев для брошенных собак и кошек, которых часто подбрасывали в НЦПДЖ. В начале года мэрия говорила, что городу нужно минимум три приюта.