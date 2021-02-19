Новосибирску требуется минимум три приюта для животных — всего в городе 40 тысяч бездомных собак и кошек

В Новосибирске подвели итоги работы с бездомными животными за 2020 год. По новому закону «Об ответственном обращении с животными» приюты должны вакцинировать, стерилизовать и отпускать назад на улицу неагрессивных животных. Сколько нужно приютов для того, чтобы соблюдать закон, и во сколько обойдется их строительство? Какое количество человек покусали животные? На эти вопросы ответили эксперты на пресс-конференции в ТАСС.



Сколько бездомных животных сейчас в Новосибирске? Сколько отловили и выпустили?