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Новосибирску требуется минимум три приюта для животных — всего в городе 40 тысяч бездомных собак и кошек

Показываем на инфографике, сколько животных в 2020 году выловили и отпустили обратно на улицы

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В 2020 году в Новосибирске отловили&nbsp;804 бездомные собаки

В 2020 году в Новосибирске отловили 804 бездомные собаки

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В Новосибирске насчитали почти 40 тысяч бездомных собак и кошек

В Новосибирске подвели итоги работы с бездомными животными за 2020 год. По новому закону «Об ответственном обращении с животными» приюты должны вакцинировать, стерилизовать и отпускать назад на улицу неагрессивных животных. Сколько нужно приютов для того, чтобы соблюдать закон, и во сколько обойдется их строительство? Какое количество человек покусали животные? На эти вопросы ответили эксперты на пресс-конференции в ТАСС.

Сколько бездомных животных сейчас в Новосибирске? Сколько отловили и выпустили?

— Официальный мониторинг не проводился, — рассказала Мария Сидорова, председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска. — Но мы ориентировочный подсчет всё же проводили по количеству обращений, стай — на территории Новосибирска около 20 тысяч бездомных собак. И почти столько же, чуть меньше, бездомных кошек.

В 2020 году в Новосибирске отловили 804 собаки, при этом получили 2 тысячи заявок на отлов. В 2019 году было отловлено больше — 1193 животных.

— В 2020 году 311 животных передано новым владельцам, 260 возвращены в естественную среду обитания, — объяснила Светлана Слесарева, директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных.

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Владимир Гоппе, заместитель начальника управления ветеринарии Новосибирской области, уверен, что одной только программой ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск) проблему бездомных животных не решить.

— Очень много животных мы сегодня выпустили, считая, что это гуманизм. Но гуманизм условный. Животное должно иметь собственника и хозяина. И, выпустив животное в среду обитания, мы снова сталкиваемся с проблемами нападения на граждан, школьников. Это не решение — просто выпустили и всё. Здесь есть нестыковка с однократным отловом. Животное нужно отлавливать каждый год, чтобы провести вакцинацию от бешенства. Но законодательством это не предусматривается. Думаю, что это нужно всё серьезно рассматривать и обслуживать биологическую безопасность граждан от бешенства, — отметил Владимир Гоппе. — Мы направили наши обращения по этому поводу на федеральный уровень.

Сколько людей пострадали от укусов животных?

В 2020 году в Новосибирской области пострадали от укусов 6564 человека — все они обратились за прививкой от бешенства.

— От домашних животных пострадали 4245 человек, от бездомных животных — 2008 человек, от диких животных — 311 человек, — рассказал Владимир Гоппе, заместитель начальника управления ветеринарии Новосибирской области.

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Сколько приютов в Новосибирске сейчас, сколько еще нужно и где их будут строить?

В Новосибирске сейчас работает один муниципальный центр по проблемам бездомных животных, пять крупных частных приютов и три небольших.

По данным Марии Сидоровой, председателя комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска, в городе нужно построить как минимум 3 приюта, каждый на 250 животных.

— Строительство приютов очень дорогое. От 25 и до 40 миллионов рублей стоит один. Мы рассчитываем, что должна быть федеральная программа, — рассказал Владимир Гоппе, заместитель начальника управления ветеринарии Новосибирской области.

В бюджете Новосибирска свободных средств на это нет.

— Сумма неподъемная для любого муниципального образования. Нужно еще искать земельные участки. Пока удалось найти один участок, который мы хотим зарезервировать под будущий приют. В Ленинском районе, — рассказала Мария Сидорова.

Точное место будущего приюта она не назвала.

В конце января новосибирская «База реабилитации животных» выиграла президентский грант и получила почти полтора миллиона рублей на больницу для бездомных животных.

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бездомные животные
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