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Новосибирцы получили 1,4 миллиона от Путина на больницу для бездомных животных

Активисты выиграли президентский грант — рассказываем, на что они потратят эти деньги

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Новосибирцы закупят оборудование и расходные материалы для операций

Новосибирцы закупят оборудование и расходные материалы для операций

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Новосибирская «База реабилитации животных» выиграла президентский грант и получила почти полтора миллиона рублей.

— 15 января стали известны итоги конкурса. Получили грант на сумму 1 400 000 рублей. В больнице появится реабилитационный тренажер для физиотерапии травмированных животных и дополнительные вольеры. На деньги гранта планируем купить оборудование для дезинфекции, автоклав и расходные материалы для стерилизации, — рассказали корреспонденту НГС в «Базе реабилитации животных».

Ее руководитель Анастасия Батуева уточнила, что база не работает как приют, а оказывает ветеринарную помощь бездомным животным.

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— Дважды в месяц мы проводим им бесплатную стерилизацию. Деньги по гранту мы получим только в феврале, потому что это требует большой бумажной работы, — объяснила Анастасия Батуева. — Уже больше 7 лет мы на базе реабилитации создаем условия для животных с психологическими и физическими травмами.

По проекту «Больницы» и с помощью гранта в этом году база планирует принять на лечение и реабилитацию не менее 500 животных

По проекту «Больницы» и с помощью гранта в этом году база планирует принять на лечение и реабилитацию не менее 500 животных

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В прошлом году инженер из НГТУ Алексей Приходько неожиданно получил президентский грант 10 миллионов рублей на разработку переводчика с жестового языка. Разработка программы уже началась. Корреспондент НГС встретилась с Алексеем Приходько, чтобы узнать про этот проект. Все подробности — здесь.

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