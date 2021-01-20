Новосибирцы получили 1,4 миллиона от Путина на больницу для бездомных животных

Новосибирская «База реабилитации животных» выиграла президентский грант и получила почти полтора миллиона рублей.
— 15 января стали известны итоги конкурса. Получили грант на сумму
Ее руководитель Анастасия Батуева уточнила, что база не работает как приют, а оказывает ветеринарную помощь бездомным животным.
— Дважды в месяц мы проводим им бесплатную стерилизацию. Деньги по гранту мы получим только в феврале, потому что это требует большой бумажной работы, — объяснила Анастасия Батуева. — Уже больше 7 лет мы на базе реабилитации создаем условия для животных с психологическими и физическими травмами.
В прошлом году инженер из НГТУ Алексей Приходько неожиданно получил президентский грант 10 миллионов рублей на разработку переводчика с жестового языка. Разработка программы уже началась. Корреспондент НГС встретилась с Алексеем Приходько, чтобы узнать про этот проект. Все подробности — здесь.