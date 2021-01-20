Новосибирцы получили 1,4 миллиона от Путина на больницу для бездомных животных

— Дважды в месяц мы проводим им бесплатную стерилизацию. Деньги по гранту мы получим только в феврале, потому что это требует большой бумажной работы, — объяснила Анастасия Батуева. — Уже больше 7 лет мы на базе реабилитации создаем условия для животных с психологическими и физическими травмами.