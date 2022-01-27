Для агрессивных бродячих собак предложили эвтаназию в Заксобрании Алтайского края

Депутаты Заксобрания Алтайского края предложили применять эвтаназию к бродячим агрессивным собакам, информацию об этом сообщил «Интерфакс».

Как пояснили в пресс-службе Законодательного собрания, сегодня один из спикеров Александр Романенко анонсировал подготовку законодательной инициативы в Государственную думу, направленную на решение проблемы бродячих собак.

— Эта проблема уже перезрела, и не только в Алтайском крае, но и в целом в Российской Федерации. Поэтому мы сегодня идем двумя путями. Первый — при корректировке краевого бюджета на 2022 год увеличим финансирование на исполнение государственных полномочий органов местного самоуправления в этой области, — сказал спикер парламента Александр Романенко.