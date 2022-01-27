Для агрессивных бродячих собак предложили эвтаназию в Заксобрании Алтайского края

Депутаты Заксобрания Алтайского края предложили применять эвтаназию к бродячим агрессивным собакам, информацию об этом сообщил «Интерфакс».
Как пояснили в пресс-службе Законодательного собрания, сегодня один из спикеров Александр Романенко анонсировал подготовку законодательной инициативы в Государственную думу, направленную на решение проблемы бродячих собак.
— Эта проблема уже перезрела, и не только в Алтайском крае, но и в целом в Российской Федерации. Поэтому мы сегодня идем двумя путями. Первый — при корректировке краевого бюджета на 2022 год увеличим финансирование на исполнение государственных полномочий органов местного самоуправления в этой области, — сказал спикер парламента Александр Романенко.
Вторым пунктом Александр Романенко назвал подготовку новой законодательной инициативы в Госдуму, которая бы поменяла существующий закон.
— Считаем неправильной норму, когда агрессивная собака отлавливается, стерилизуется и опять выпускается в среду обитания. Это мнение и депутатов, и общественников, и многих жителей края, — сообщил Александр Романенко.
Как передает «Интерфакс», на сессии председатель комитета АКСЗ по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов предложил применять эвтаназию к животным:
— Для больных собак мы можем применять, а для агрессивных — нет. Надо этот пробел устранить. Кроме того, увеличить ответственность владельцев собак за то, что они их выкидывают на улицу. Для этого комитет уже внес предложение в Госдуму, закон будет рассматриваться, — рассказал Сергей Серов на сессии.
Председатель комитета также уточнил, что приютов в Алтайском крае не хватает. В регионе пять приютов на 1200 собак, а бродячих собак —
В Новосибирске в 2021 году в администрацию поступило 3077 жалоб на бродячих и безнадзорных собак. В пресс-службе городской администрации рассказали, что число жалоб по сравнению с 2020 годом увеличилось на 30,16%.