В Новосибирске на 30% выросли жалобы на бродячих собак, но уменьшилось количество отловленных собак

— В результате освоения 4,06 млн рублей на территории города Новосибирска было отловлено, вакцинировано, стерилизовано, чипировано, возвращено на прежнее место обитания либо передано новым владельцам 180 собак. Остальных 408 собак оставили в Новосибирском центре по проблемам домашних животных, — сообщили в мэрии Новосибирска.



Днем 19 января во дворе дома № 219 на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска на девочку напали три бездомные собаки. Следственный комитет Новосибирской области начала проверку из-за нападения.