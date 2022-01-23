В Новосибирске на 30% выросли жалобы на бродячих собак, но уменьшилось количество отловленных собак

В Новосибирске в 2021 году в администрацию поступило 3077 жалоб на бродячих и безнадзорных собак. Об этом РБК Новосибирск сообщили в пресс-службе городской администрации. Число жалоб по сравнению с 2020 годом увеличилось на 30,16%.
В Новосибирском центре проблем домашних животных также увеличилось число заявок. За 2021 год они получили 3020 заявок на отлов собак с улиц города. Это на 27,74% больше, чем за предыдущий год. Изъято же было 588 собак. Это на 21,6% меньше, чем в 2020 году.
В 2021 году на решение вопроса с уличными собаками было выделено
— В результате освоения
Днем 19 января во дворе дома