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В Новосибирске на 30% выросли жалобы на бродячих собак, но уменьшилось количество отловленных собак

В прошлом году на решение этой проблемы выделили 4 миллиона

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В Новосибирске в 2021 году в администрацию поступило 3077 жалоб на бродячих и безнадзорных собак. Об этом РБК Новосибирск сообщили в пресс-службе городской администрации. Число жалоб по сравнению с 2020 годом увеличилось на 30,16%.

В Новосибирском центре проблем домашних животных также увеличилось число заявок. За 2021 год они получили 3020 заявок на отлов собак с улиц города. Это на 27,74% больше, чем за предыдущий год. Изъято же было 588 собак. Это на 21,6% меньше, чем в 2020 году.

В 2021 году на решение вопроса с уличными собаками было выделено 4 миллиона рублей.

— В результате освоения 4,06 млн рублей на территории города Новосибирска было отловлено, вакцинировано, стерилизовано, чипировано, возвращено на прежнее место обитания либо передано новым владельцам 180 собак. Остальных 408 собак оставили в Новосибирском центре по проблемам домашних животных, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Днем 19 января во дворе дома № 219 на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска на девочку напали три бездомные собаки. Следственный комитет Новосибирской области начала проверку из-за нападения.

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