«Я не хочу устраивать "охоту на ведьм"»: в Новосибирске на маленькую девочку напали собаки

Днем 19 января на девочку во дворе дома № 219 на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска на девочку напали три бездомные собаки.



— В обед она вышла из дома и пошла в школу. Во дворе бегали три собаки. Одна из собак подошла сзади и стала ее рвать за ногу, повалила ее на землю. В это время водитель увидел, что происходит, посигналил и распугал собак. Дочь убежала в слезах. Я примчалась сразу. В больнице у ребенка диагностировали рваную рану ноги. Поскольку собака бродячая, то нужно будет ставить курс уколов от бешенства и наблюдаться у хирурга, пока рана не заживет. Муж позвонил в мэрию, в течение часа или двух подъехала служба, стали ездить по дворам искать собак. Их не нашли, но соседи видели их неоднократно возле помоек. Огромное спасибо водителю, который помог ребенку в этой ситуации, — рассказала мама пострадавшей.