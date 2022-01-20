«Я не хочу устраивать "охоту на ведьм"»: в Новосибирске на маленькую девочку напали собаки

Днем 19 января на девочку во дворе дома
— В обед она вышла из дома и пошла в школу. Во дворе бегали три собаки. Одна из собак подошла сзади и стала ее рвать за ногу, повалила ее на землю. В это время водитель увидел, что происходит, посигналил и распугал собак. Дочь убежала в слезах. Я примчалась сразу. В больнице у ребенка диагностировали рваную рану ноги. Поскольку собака бродячая, то нужно будет ставить курс уколов от бешенства и наблюдаться у хирурга, пока рана не заживет. Муж позвонил в мэрию, в течение часа или двух подъехала служба, стали ездить по дворам искать собак. Их не нашли, но соседи видели их неоднократно возле помоек. Огромное спасибо водителю, который помог ребенку в этой ситуации, — рассказала мама пострадавшей.
При этом сибирячка против того, чтобы все животные подвергались травле без разбора:
— Хотелось бы, чтобы таких агрессивных собак отлавливали, но с другой стороны, не хочется, чтобы поднималась «охота на ведьм». Я не говорю, что все собаки без разбора должны покинуть городскую территорию. Домашние собаки, конечно, тоже разные есть. Но проблемы всё же чаще случаются с безнадзорными животными, которые сбиваются в стаи.
Не все бездомные собаки отличаются агрессивным поведением. На днях приют хаски провел фотосессию для породистых собак, которые пережили предательство. Все животные ищут новый дом и надеются встретить любящих хозяев. Посмотрите на этих милых псов — возможно, вы найдете среди них своего друга.