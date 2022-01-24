«Вчера сама пыталась их давить». Кто ответит за первоклашку, которую загрызли собаки в Забайкалье

— В среду я возвращалась с уроков через этот пустырь, сзади меня шли несколько детей. И из сухой травы выскочили собаки. Я крикнула детям, чтобы они не бежали, а шли туда, где освещенная местность. А на меня напали и покусали. Не все, слава богу, только два пса. Я очень сильно кричала и отбилась сумкой.



Огромные собаки, очень огромные были. Я на следующий день позвонила директору, он сказал написать заявление и отправить ему с фото. Я всё это сделала, написала родителям из своего класса. Все принесли заявления, что мы боимся отправлять детей в школу, пожалуйста, примите меры. Директор сказал, что всё оформит, передаст в администрацию.



Собаки эти появились недавно. У нас таких псов не было, их кто-то привозит и выбрасывает у нас, — рассказала учительница.



Разговорились с семейной парой пенсионеров:



— Девочку не вернуть, царствие небесное. Но люди виноваты, люди. Никто не делает ничего. Сколько жалоб было от людей, писали, звонили. Ребятишки маленькие из школы идут (даже видео есть) — рядом штук 15 собак. А если ребенок побежал, он для собаки наживка. Идея сопровождать детей была, а никого нет, техники нет.

