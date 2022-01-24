«Вчера сама пыталась их давить». Кто ответит за первоклашку, которую загрызли собаки в Забайкалье

Скамейки в школьном дворе задрапированы черным, с каждой минутой растет груда цветов и мягких игрушек. Одна за другой вспыхивают свечи — их зажигают заплаканные взрослые и растерянные дети. В центре — фото улыбчивой девочки на заснеженной тропинке. Эта
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал распоряжение своим сотрудникам проработать предложения по усовершенствованию законодательства, чтобы такие случаи не повторялись. Но до сих пор неясно, кто ответит за это конкретное страшное преступление.
А в том, что это преступление, сомневаться не приходится. Не собакам же отвечать за то, что они бегают голодные и обезумевшие и нападают на детей. Правда, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», но пока непонятно, кого конкретно назначат виновным.
«Детишки из школы идут — рядом
15 собак»
Поселок Домна находится в 32 километрах к юго-западу Читы, столицы Забайкальского края. Здесь с 1934 года расположен военный гарнизон, рядом — одноименный военный аэродром. Живут здесь чуть более шести тысяч человек — в основном военные с семьями. Мини-город, где есть обычная и музыкальная школы, магазины, детские сады.
Территория Домны делится на две части. В гарнизоне в основном живут семьи военнослужащих и частично гражданское население. За его границами, в обычном поселке, находятся социальные объекты: школа, администрация, больница. Часто жены военных работают в поселке — врачами, учителями, специалистами поселковой администрации.
Дочь военного днем 22 января 2022 года не вернулась домой после занятий в школе искусств. Местные жители организовали поиски и почти сразу нашли останки девочки на пустыре. Люди рассказывают, что полиции пришлось отгонять стаю собак, чтобы приблизиться к этому страшному месту.
— У меня дочка сюда с соседней станции ездит учиться. Эта боль — не чужая, — говорит одна из местных жительниц журналистам Chita.ru. — Как это осознать, что вчера ребенок пришел в школу, радовался, веселился, а вечером уже был мертвый? Я лично обращалась в полицию, потому что недалеко живет зоозащитница, у нее целая куча собак, они вольно гуляли. Писала заявление, потому что эти собаки и нам не давали жить. Выйдем на остановку, они выбегали от хозяйки, порвали весной на моем сыне куртку. Полицейские приехали, сказали: «Мы что сделаем? Мы ничего не можем сделать». Потому что такой закон, что мы должны собак любить и обожать. Позавчера на нашу классную руководительницу напали собаки, она писала заявление. Именно в том месте на нее напали. Какие были приняты меры? Вот, пожалуйста, результат. В каких муках ребенок умирал?
Отписок от властей действительно немало: ответы на заявления, оставленные без реакции сообщения в соцсетях.
Общаемся с учительницей, на которую нападала свора псов.
— В среду я возвращалась с уроков через этот пустырь, сзади меня шли несколько детей. И из сухой травы выскочили собаки. Я крикнула детям, чтобы они не бежали, а шли туда, где освещенная местность. А на меня напали и покусали. Не все, слава богу, только два пса. Я очень сильно кричала и отбилась сумкой.
Огромные собаки, очень огромные были. Я на следующий день позвонила директору, он сказал написать заявление и отправить ему с фото. Я всё это сделала, написала родителям из своего класса. Все принесли заявления, что мы боимся отправлять детей в школу, пожалуйста, примите меры. Директор сказал, что всё оформит, передаст в администрацию.
Собаки эти появились недавно. У нас таких псов не было, их кто-то привозит и выбрасывает у нас, — рассказала учительница.
Разговорились с семейной парой пенсионеров:
— Девочку не вернуть, царствие небесное. Но люди виноваты, люди. Никто не делает ничего. Сколько жалоб было от людей, писали, звонили. Ребятишки маленькие из школы идут (даже видео есть) — рядом штук 15 собак. А если ребенок побежал, он для собаки наживка. Идея сопровождать детей была, а никого нет, техники нет.
Местные жители спонтанно подъезжают и подходят, ставят свечи и игрушки и выстраиваются в полукруг напротив стихийного мемoриала в память девочки. Несмотря на мороз, стоят, все в слезах. А потом так же стихийно перемещаются к месту, где погибла бедняжка.
И сразу нашлись деньги и на школьный автобус, и на отлов
На изрытом пустыре снег еще хранит капли крови, обрывки пуховика. Рядом начинает вырастать еще один мемoриал.
Первыми подходят две женщины, обе — с дочками-школьницами. Они показывают, через какой проулок погибшая девочка вышла на пустырь. Одна из мам говорит, что свою дочку-второклассницу в школу и обратно сопровождает:
— Маленькую — в охапку и веду.
Присоединяются еще несколько местных жителей.
— На меня лично нападали, я возвращалась в десять вечера. Штук тридцать. Каким чудом они убежали от меня? Тут люди рядом едут, машины, и никто не поможет, — рассказывает одна из женщин.
Спрашиваем, действительно ли прошлой ночью мужчины взяли ружья и начали отстрел. Никто не говорит подробностей, но и не отрицает.
— Я вчера сама на машине ездила, пыталась их давить, — вдруг признается одна из женщин.
Побывали на встрече главы Домны Ирины Кобзевой с вице-губернатором Забайкальского края Александром Костенко.
Ирина Кобзева рассказывает о тех шагах, которые уже принимают власти:
— Со вчерашнего вечера принимаются меры, отловлено
Глава Домны объясняет, что отловом собак раньше занималась государственная ветслужба, затем полномочия перешли к иркутской компании «Пять звезд». Она считает, что собак стало больше, потому что их после отлова выпускают обратно.
Ирина Кобзева также признает, что сделать ни с собаками, ни с еще одной проблемой — отсутствием освещения на улицах гарнизона — ничего не удается.
— Всё зависит от бюджета и программ, на которые мы подаем документы. Указывали несколько наших улиц, что требуется освещение. Но средства нам не выделили. Бюджет очень скудный.
Вице-премьер Александр Костенко заявляет о планах краевой администрации привлечь зоозащитников к совместному решению проблемы с собаками.
— Получили поручения от губернатора, действуем в соответствии с этими поручениями. Ситуация очень непростая, планируем взаимодействие с зоозащитниками для решения проблемы с собаками.
К слову, сразу после смерти ребенка за сутки нашелся автобус для подвоза детей в школу. Нашлась техника, чтобы убрать мусор со всех помоек. Нашлись те, кто отловил
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