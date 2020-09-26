В Новосибирске выставили на продажу необычных ночных зверьков с перепонками — рассматриваем их фото

В Новосибирске на сайте Avito появилось объявление о продаже пары летяг — за каждого зверька просят 10 тысяч рублей.



Как рассказала корреспонденту НГС владелица необычных животных Алла, у неё дома уже пять лет живут летяги, а продающиеся зверьки (самец и самка) — их потомство.



— Строго говоря, это сахарный поссум, австралийская сумчатая летяга. От верхних до нижних конечностей у них есть такая кожистая перепонка. Когда они перепрыгивают с одного места на другое, эта перепонка расправляется. Такие животные точно не подойдут тем, кто чувствительно спит или у кого маленькая квартира. Потому что поссумы спят днём, а ночью у них вся активность, они могут издавать такие тявкающие звуки, — объяснила она.

