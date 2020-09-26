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В Новосибирске выставили на продажу необычных ночных зверьков с перепонками — рассматриваем их фото

Они питаются насекомыми и фруктами и спят в светлое время суток

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Этим зверькам всего несколько месяцев

Этим зверькам всего несколько месяцев

В Новосибирске продают пару австралийских сумчатых летяг

В Новосибирске на сайте Avito появилось объявление о продаже пары летяг — за каждого зверька просят 10 тысяч рублей.

Как рассказала корреспонденту НГС владелица необычных животных Алла, у неё дома уже пять лет живут летяги, а продающиеся зверьки (самец и самка) — их потомство.

— Строго говоря, это сахарный поссум, австралийская сумчатая летяга. От верхних до нижних конечностей у них есть такая кожистая перепонка. Когда они перепрыгивают с одного места на другое, эта перепонка расправляется. Такие животные точно не подойдут тем, кто чувствительно спит или у кого маленькая квартира. Потому что поссумы спят днём, а ночью у них вся активность, они могут издавать такие тявкающие звуки, — объяснила она.

По словам Аллы, сумчатые летяги живут до 10-12 лет, а питаются, в основном, белком — сверчками, другими насекомыми или курицей.

Сахарная сумчатая летяга по форме тела напоминает белку

Сахарная сумчатая летяга по форме тела напоминает белку

Она помещается в ладонь, масса тела зверька — всего 100 граммов

Она помещается в ладонь, масса тела зверька — всего 100 граммов

Как говорит владелица животных, содержать их не хлопотно

Как говорит владелица животных, содержать их не хлопотно

Единственная сложность — их активный образ жизни

Единственная сложность — их активный образ жизни

Их даже можно приучить откликаться на звук голоса хозяина

Их даже можно приучить откликаться на звук голоса хозяина

У продавца поссумов уже есть пара животных — им около пяти лет, они регулярно приносят потомство

У продавца поссумов уже есть пара животных — им около пяти лет, они регулярно приносят потомство

Несколько лет назад НГС делал обзор редких диких животных, которые новосибирцы держат у себя дома (есть даже хамелеон и лиса).

А в декабре прошлого года мы пролистали Avito в поисках необычных грызунов, которые новосибирцы продают как знак наступающего года.

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