«Паники нет». Эксперты по Ближнему Востоку — о том, как будет развиваться ирано-израильский конфликт

Эксперты рассказали, как будет развиваться ирано-израильский конфликт и к чему он может привести Источник: «Осторожно, новости» / T.me











В субботу, 13 апреля, Иран начал атаку на Израиль и выпустил десятки беспилотников-камикадзе. Об этом в ходе специального заявления сообщил глава пресс-службы ЦАХАЛа Даниэль Хагари, передает израильский журналист Марк Котляровский в своем телеграм-канале.



БПЛА, по оценке Центрального командования вооруженных сил Израиля, достигнут территории страны между 5-м и 7-м часами утра воскресенья, 14 апреля. Хагари добавил, что нет данных о том, готов ли Иран применить баллистические ракеты, однако применить их готов ЦАХАЛ. Также иранские СМИ сообщили о запуске второй волны беспилотников. Всю актуальную информацию мы собираем в нашей онлайн-хронике.



MSK1.RU поговорил с экспертами по Ближнему Востоку, чтобы выяснить, как будет развиваться ирано-израильский конфликт и к чему он может привести.

Что сейчас происходит в Израиле?

По словам израильского государственного деятеля Якова Кедми, который сейчас находится в Израиле, Генштаб и правительство страны обсуждают и решают, каковы будут действия ЦАХАЛ.

— Никто ничего не говорит, всё зависит от принятых решений. Пока все системы обороны готовы уничтожить и беспилотники, и ракеты, если будут высланы, прежде чем они долетят до нашей территории. У Генштаба есть много вариантов реакций. Посмотрим, какой выберут, — сказал MSK1.RU Кедми.

Дроны Ирана, летящие в небе над Ираком Источник: Tasnim











В данный момент в стране введены ограничения: завтра отменили все занятия в школах и детских учреждениях и все общественные мероприятия, рассчитанные на свыше тысячи человек.



— Хамас выпустил в первые три месяца более 12 тысяч ракет против наших городов. Переживем, все уверены в нашей системе противоракетной обороны, одной из лучших в мире, — отметил он.

Паники нет. Мы привычны к подобным ситуациям. Не в первый раз. Яков Кедми, израильского государственный деятель

«Может привести к чему угодно»

Нынешняя атака Ирана — это реакция на удар израильтян по иранскому консульству в Сирии, в результате которого погибли офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), объясняет политолог и руководитель проекта «Евреи Москвы» Александр Каргин.



— Иран после этого готовился, выжидал, анализируя ситуацию. Ответная реакция Израиля будет зависеть от ущерба, нанесенного стране. Если пострадает только военная инфраструктура, то ответ будет скорее умеренным. Но если гражданские, то на Ближнем Востоке может начаться полномасштабная война между Ираном и Израилем, которая может перерасти во всё что угодно, — объясняет MSK1.RU Каргин.

Куда наносятся удары по Израилю Источник: «Осторожно, новости» / T.me











Также эксперт отмечает, что, возможно, в конфликт вступит Иордания, которая граничит с Израилем. В королевстве объявлено чрезвычайное положение, работает ПВО. Агентство Fars сообщает, что Иран может нанести удар по Иордании, если она будет препятствовать атаке на Израиль.



— Если Иордания откроет свое воздушное пространство для Израиля, чтобы те могли сбивать иранские дроны, то фактически она станет первой мусульманской страной — союзником Израиля. Это кардинальное событие, и важно понимать, что Иран уже заявил: будет реагировать и, возможно, наносить удары странам-союзникам, — предполагает Александр Каргин.

Если Иордания окажется под ударом, то в войну окажутся втянуты против Ирана ключевые Суннитские страны: Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Александр Каргин, политолог