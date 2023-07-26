«Максим — наш местный Илон Маск». Бизнесмен сам построил элитный дом на воде — и он лучше большинства квартир

— Денег после второго курса института я от родителей больше не видел никогда. Единственными инвестициями в мою компанию и дальнейшую деятельность стали 20 тысяч долларов, полученные от соинвестора. Это и стало моим стартовым капиталом, — делится Максим.

Идея о строительстве такого судна пришла к нижегородцу год назад, когда он впервые за последние восемь лет не смог выйти на воду. Максиму захотелось как можно чаще наблюдать за речными пейзажами, и он решил действовать. Создал проект и приступил к делу. Правда, заручиться поддержкой в создании хаусбота ему не удалось — многие посчитали идею утопией.