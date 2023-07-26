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«Максим — наш местный Илон Маск». Бизнесмен сам построил элитный дом на воде — и он лучше большинства квартир

На создание плавучего коттеджа ушло 15 млн рублей

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Нижегородец потратил год на строительство собственного плавучего дома

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Житель Нижнего Новгорода осуществил свою мечту и самостоятельно построил уникальный дом на воде на солнечных батареях. Создание обошлось недешево, но результат оправдал потраченные средства — этим летом судно в тестовом режиме спустили на воду. Об истории своего необычного хаусбота NN.RU рассказал его создатель Максим Бурганов.

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Видео: Максим Бурганов

Максиму Бурганову 43 года. Он родился и вырос в Нижнем Новгороде. Получил образование в НГТУ имени Алексеева и Высшей школе экономики. Говорит, семья у него самая обычная и какого-то стартового капитала на развитие бизнеса не было.

— Денег после второго курса института я от родителей больше не видел никогда. Единственными инвестициями в мою компанию и дальнейшую деятельность стали 20 тысяч долларов, полученные от соинвестора. Это и стало моим стартовым капиталом, — делится Максим.

Идея о строительстве такого судна пришла к нижегородцу год назад, когда он впервые за последние восемь лет не смог выйти на воду. Максиму захотелось как можно чаще наблюдать за речными пейзажами, и он решил действовать. Создал проект и приступил к делу. Правда, заручиться поддержкой в создании хаусбота ему не удалось — многие посчитали идею утопией.

Каркас будущего судна

Каркас будущего судна

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— Десять человек сказали, что строить судно без опыта — это утопия. Но я скажу так — ковчег построили любители, а «Титаник» — профессионалы. Хотелось чего-то очень комфортного и относительно недорогого. Дом на воде — это в три раза дешевле яхты соизмеримого размера, но при этом получается в десять раз больший комфорт, — говорит Максим

Так выглядит концепция судна

Так выглядит концепция судна

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На создание плавучего коттеджа потребовался почти год. Этим летом судно впервые спустили на воду, но оно еще требует некоторых доработок и инженерных изысканий. Над концепцией Максим работал один, но для выполнения разного рода работ привлекал сторонние организации и людей. На постройку такого хаусбота из личного кармана у него ушло порядка 15 млн рублей. У Максима они нашлись, поскольку он владелец и основатель компании «Автосуши и Автопицца».

Процесс стройки хаусбота

Процесс стройки хаусбота

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Нижегородец честно предупредил, что серийный запуск таких домов — дорогое удовольствие, поскольку стоимость одного подобного судна может достигнуть и 17 млн рублей. Однако Максим, как и его команда единомышленников, поддержавших идею, верят, что запуск серии хаусботов возможен. Под эти нужды уже создается производство.

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Получившийся по итогу дом на воде представляет собой самоходное судно, передвигающееся с помощью моторов, которые крепятся к обычным лодкам. Но внутренняя обстановка сравнима с комфортом загородного коттеджа — высокие потолки, почти панорамные окна и красивая внутренняя отделка. В распоряжении Максима также есть баня на дровах, душ, туалет и кухня для завтраков с завораживающими видами на Волгу и Оку. В общей сложности внутри удалось уместить восемь спальных мест.

Вид плавучего коттеджа снаружи

Вид плавучего коттеджа снаружи

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При этом«хаусбот полностью автономен. В нем можно жить, как у причала с подключением к электричеству, так и на якоре у необорудованного берега. Система питания работает от солнечных панелей: полученной энергии вполне хватает для использования всех бытовых приборов и освещения.

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— Мы уже почти месяц на этом судне и еще ни разу не подключались к береговому питанию. Солнечных панелей на 3,5 кВт и АКБ на 4,8 кВт/ч хватает для всего. Воду мы берем из реки и очищаем до уровня питьевой со скоростью 200 литров в час. А за стоки у нас отвечает станция глубокой биологической очистки, и сбрасываем мы воду, очищенную на 95 процентов. При большом желании ее можно брать во вторичное обращение, — с гордостью отметил Максим.

Обеденная зона хаусбота

Обеденная зона хаусбота

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Сейчас судно продолжают испытывать на выявление всех его конструктивных особенностей. По необходимым требованиям, эти данные должны отражаться в проектной документации. По словам Максима, окончательно на воду плавучий коттедж спустят только после того, как появится полная уверенность, что судно безопасно, управляемо и соответствует всем требованиям госинспекции по маломерным судам.

Большие окна открывают шикарные виды на реку

Большие окна открывают шикарные виды на реку

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Естественно, мы поинтересовались, как в дальнейшем будет использоваться это судно. Нижегородец рассказал, что именно этот хаусбот является испытательным, а потому он будет служить в качестве личного дома, демонстрационного образца и офиса на воде. В туристических целях использовать его пока не планируется.

— Требования к комфорту и безопасности у нас самих выше, чем у Российской Федерации. Пока я лично на 200% не буду уверен, что всё сделано в соответствии со всеми параметрами, которые мы заложили в проект, мы будем испытывать его на себе, а не на людях. В планах создать линейку из четырех типов судов катамаранного и тримаранного вида, — резюмировал Максим.

В компании «WooD-Бюро Игоря Русило», выполнявшей часть работ на самоходном судне, нам сказали, что этот проект был весьма необычным и подобных заказов фирме раньше не поступало.

— Очень необычный проект для нас, это участие в инновационном прототипе. Максим — наш местный Илон Маск. Видно, как он вкладывается во всех смыслах: морально, физически, финансово, — сказал Игорь Русило.

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