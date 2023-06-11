Французский писатель и певец 10 лет живет в Сибири и не собирается уезжать. В чем он видит плюсы и минусы Новосибирска

Новосибирск для Филиппа сперва был просто транзитной точкой для поездки на Алтай. Но во время одной из экскурсий по городу его покорила своей душевностью и красотой гид-переводчица, и он вернулся. У них завязались отношения. Спустя небольшое время родилась дочка, которой скоро исполнится девять лет. Девочка появилась на свет в Безансоне, но жить семья решила в России. Здесь Филипп удаленно работает редактором, дает частные уроки и выступает. Во Франции у него своя самоиздательская компания.

Устроиться в Новосибирске

После переезда в Новосибирск первым делом нужно было найти работу. В 2017 году мужчина поехал на родину, чтобы получить диплом преподавателя французского языка как иностранного. Когда вернулся, устроился в «Альянс Франсез». Зарегистрировал турфирму ООО «Франсэансибири» и начал организовывать поездки на Алтай. Получилось сделать несколько заездов, но, когда во время пандемии коронавируса границы закрылись, всё резко остановилось.