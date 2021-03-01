В гостях у генконсула Германии: Бернд Финке рассказал, как после Нью-Йорка и Рима оказался в морозной Сибири, и показал свой дом

— Каким образом пандемия сказалась на взаимоотношениях Новосибирска с Германией? За какой помощью чаще всего обращаются в консульство?



— Больше всего страдает межчеловеческий обмен: пандемия в значительной степени остановила туризм и обмен визитами — это относится к ученым, работающим над многими германо-российскими проектами, это относится к школьным и студенческим обменам, это относится к экономическим делегациям, это относится к работникам культуры, это относится к туристам. Видеоконференции, конечно, лучше, чем ничего, но они не заменяют личных контактов. Большинство вопросов, которые мы получаем в Генеральном консульстве, относятся сейчас к возможностям путешествия. Люди хотели бы знать, на каких условиях они снова могут путешествовать в Германию или в Сибирь.



— Какая самая главная цель стоит сейчас перед вами в Новосибирске?



— Политические отношения между нашими странами сейчас очень сложные. Но с другой стороны, особенно здесь, в Сибири, германо-российские отношения имеют очень давние традиции. Наша главная задача — развивать проекты, которые у нас есть, и укреплять далее отношения в науке, культуре и экономике. И у нас есть еще одна задача — познакомить людей здесь с объективной картиной Германии. Это значит объяснить, как обстоят дела в Германии сейчас. Разъяснить позицию Германии по вопросам, по которым мы с Россией придерживаемся разных мнений. И в то же время мы хотим донести до наших соотечественников в Германии, какое особенное развитие есть в Сибири и на Дальнем Востоке и какой потенциал имеется здесь для дальнейшего развития германо-российских отношений.



Генеральное консульство было основано здесь в первую очередь для того, чтобы заботиться о российских немцах, которые проживали в регионе в большом количестве. Я не знаю точно, сколько их было, но за это время большинство из них выехало в Германию. Но Генеральное консульство не было закрыто, мы работаем дальше. Есть две причины для этого. Первая причина — интерес к развитию совместных проектов в Сибири. Вторая причина заключается в том, что в Берлине поняли, что мы не должны концентрировать свой взгляд на России только на Москве и Санкт-Петербурге. Сибирь составляет большую часть России. Именно поэтому очень важно, чтобы мы имели здесь представительство. Наблюдать, как Россия развивается здесь, в азиатской части страны, является важной задачей Генерального консульства.



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