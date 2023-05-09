«Просто жесть! Всё выгорело». Страшные кадры последствий лесных пожаров в России

Лесные пожары бушуют сразу в нескольких регионах России. В отдельных населенных пунктах целые улицы превратились в пепелище. Десятки сгоревших домов, погибшие люди, спасающиеся от огня и дыма животные... Что прямо сейчас происходит в городах и деревнях — смотрите в видео, которое опубликовано чуть выше. Эти кадры мало кого оставят равнодушным.