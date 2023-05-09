«Просто жесть! Всё выгорело». Страшные кадры последствий лесных пожаров в России

Лесные пожары бушуют сразу в нескольких регионах России. В отдельных населенных пунктах целые улицы превратились в пепелище. Десятки сгоревших домов, погибшие люди, спасающиеся от огня и дыма животные... Что прямо сейчас происходит в городах и деревнях — смотрите в видео, которое опубликовано чуть выше. Эти кадры мало кого оставят равнодушным.
В Тюменской области при тушении пожаров погиб 49-летний доброволец. В этом регионе больше тысячи пожарных пытаются справиться с огнем, но на подмогу им все равно выходят местные жители — люди не могут безучастно смотреть, как их соседи остаются без крыши над головой.
В Курганской области от лесных пожаров погибли 6 человек. Еще десятки остались без крова. Их дома сгорели.
В Свердловской области бушует сразу 70 лесных пожаров. На помощь пожарным вышли почти 6 тысяч добровольцев.
А в соседней Челябинской области загорелся национальный парк «Зигальга». По предварительной версии, причиной сильнейшего пожара мог стать костер туристов.