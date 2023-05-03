Килограммы бриллиантов и накидка за полмиллиона долларов: как выглядит жена самого богатого человека Азии

Всем нам любопытно, как живут богатые и знаменитые. Каких женщин себе в спутницы выбирают те, кто может позволить себе буквально всё что угодно. Наши коллеги из Marie Claire посмотрели, на ком женат самый богатый человек Индии (а с недавних пор и всей Азии) предприниматель Мукеш Амбани.
Мукеш — председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries, которая владеет предприятиями, занимающимися энергетикой, нефтехимией, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями по всей Индии. Состояние бизнесмена на 2020 год оценивалось в 64,6 миллиарда долларов.
Личная жизнь миллиардера отличается завидным постоянством. Он давно женат на Ните Амбани, в браке супруги имеют троих уже взрослых детей — Акаш, Анант и Иша. Несмотря на то что жене Амбани Ните 59 лет, она прекрасно выглядит. Сам Мукеш недавно отметил 66-летие.
Судьбоносное знакомство с Мукешем Амбани случилось, когда Нита работала школьным учителем. Свадьба Ниты и Мукеша состоялась в 1985 году. После замужества женщина еще несколько лет продолжала свою преподавательскую деятельность.
Позже Нита начала заниматься семейным бизнесом наравне со своим супругом. Она стала председателем компании Reliance Foundation (подразделение CSR Reliance Industries), который основал ее свекр Дхирубхай Амбани.
В Индии принято, что те, кто может, обязаны демонстрировать свой роскошный образ жизни окружающим. У Ниты — шикарная коллекция украшений. Обычно драгоценности измеряют в каратах, но в случае с Амбани вполне можно считать килограммами.
Нита любит самые крупные рубины, изумруды и бриллианты. Женщина одевается в традиционном стиле, поэтому это смотрится вполне гармонично. Владеет супруга миллиардера и очень дорогим автомобилем — спорткаром Audi A9 Chameleon, его приблизительная стоимость 150 тысяч долларов.
Интересный факт — Нита почти никогда не надевает в свет обувь, которую уже носила. В гардеробе Амбани есть сари стоимостью 500 тысяч долларов.
Самый дорогой дом в мире
Небоскреб «Антилия» находится в Мумбаи (Индия) и является собственностью всё того же бизнесмена Мукеша Амбани. Здание имеет площадь
Здание построено так, чтобы выдержать землетрясение в 8 баллов по шкале Рихтера. Оно имеет 9 лифтов в вестибюле и парковку на 168 автомобилей на первых шести этажах. Если у вас сломался автомобиль — не беда, личный автосервис на седьмом этаже решит и эту проблему.
Стало скучно и захотелось культурно провести время — в небоскребе «Антилия» есть свой театр на 50 человек. Также для развлечений предусмотрены спа-салон, несколько бассейнов, висячие сады и бальный зал.
Одна из самых необычных комнат в доме — «снежная», помещение сделано из искусственного снега и льда. Летом эта комната погружает в зиму и помогает справиться с душным климатом.
На верхних этажах есть апартаменты для гостей влиятельной семьи, а на самом верху — резиденция семьи Амбани. Там живет сам Мукеш, его супруга — Нита, мать бизнесмена и трое взрослых детей. Над резиденцией для удобного передвижения располагаются 3 вертолетные площадки и центр управления полетами.
Идея постройки необычного дома принадлежит именно супруге предпринимателя Ните Амбани (на фото третья слева). Строительство необычного здания заняло 7 лет.
Согласно сообщениям СМИ, из-за увеличения стоимости земли в Мумбаи в настоящее время стоимость здания может доходить до 1–2 млрд долларов США, что делает его самым дорогим жильем в мире, в котором проживает одна семья.
Вернемся в столицу нашей родины. Там в апартаментах в «Москва-Сити» мечтают жить многие. Те, кому повезло жить в одном из небоскребов, наслаждаются восхитительным видом на столицу и делают не менее восхитительные фото для соцсетей. MSK1.RU продолжает рассказывать об обитателях самого элитного района Москвы. В прошлом выпуске мы изучили владельцев коммерческой недвижимости в башнях «Город столиц». А теперь рассказали, кому принадлежат апартаменты с 19-го по 39-й этаж.
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