«Вы почему в мужа вцепились?» Сибиряка забрали на СВО у беременной третьим жены — она родила, но отсрочку ему не дают

Иван в зоне СВО: болезнь, редкие звонки и надежда на отсрочку

Историю Марины Лесной и ее мужа Ивана (имя изменено) мы рассказывали в ноябре прошлого года. Мужчину призвали в первых числах мобилизации, несмотря на третью беременность его супруги.



Как объясняла Марина, в этот трудный для семьи момент весь налаженный быт начал рассыпаться. Ей пришлось уйти на больничный, влезть в кредит до первой зарплаты Ивана и отказаться от детских кружков — до мобилизации Иван помогал отвозить детей в секции, а в одиночку беременная Марина не справлялась. К этому добавились сложности со здоровьем, поскольку от стресса и переживаний у сибирячки возникла угроза выкидыша.

