«Вы почему в мужа вцепились?» Сибиряка забрали на СВО у беременной третьим жены — она родила, но отсрочку ему не дают

Мужа жительницы Новосибирской области Марины Лесной мобилизовали в конце сентября 2022 года, когда она была беременна третьим. Она собирала супруга на кредитные деньги, кое-как решила вопрос с работой и детьми, которых некому было отвозить в секции и школу, попала в больницу из-за угрозы выкидыша и всё это время обивала пороги администрации, чтобы получить отсрочку для без пяти минут многодетного главы семьи. В военкомате женщине объяснили, что отсрочка может быть предоставлена после рождения третьего ребенка, но уже после родов свои слова забрали назад. Как вышло, что многодетный отец по-прежнему находится в зоне спецоперации и как живет с тремя детьми женщина, которой приходится решать все проблемы в одиночку, рассказывает корреспондент НГС Ксения Лысенко.
Иван в зоне СВО: болезнь, редкие звонки и надежда на отсрочку
Историю Марины Лесной и ее мужа Ивана (имя изменено) мы рассказывали в ноябре прошлого года. Мужчину призвали в первых числах мобилизации, несмотря на третью беременность его супруги.
Как объясняла Марина, в этот трудный для семьи момент весь налаженный быт начал рассыпаться. Ей пришлось уйти на больничный, влезть в кредит до первой зарплаты Ивана и отказаться от детских кружков — до мобилизации Иван помогал отвозить детей в секции, а в одиночку беременная Марина не справлялась. К этому добавились сложности со здоровьем, поскольку от стресса и переживаний у сибирячки возникла угроза выкидыша.
Всё это время женщина рассчитывала, что мужа вот-вот вернут домой, и очень надеялась на принятие законопроекта об отсрочке для многодетных отцов, который в итоге отозвали. Она писала во всевозможные ведомства, обращалась к губернатору и уполномоченной по правам человека в Новосибирской области Нине Шалабаевой, но везде отвечали, что Ивана призвали правомерно. В октябре 2022 года он уехал в зону СВО, на несколько недель связь с ним прервалась. Потом был короткий звонок в Новосибирск, во время которого Марина слышала в трубке звуки, похожие на взрывы, но убедилась: Иван жив.
— Какой-то период он жил в окопах. Потом их группу отпустили в город помыться, привести себя в порядок, и вот тогда мы с ним говорили по видеосвязи. Потом муж заболел, простыл, — рассказывает она.
Заболевшего мужчину в госпиталь забрал его родной брат — медик, которого тоже мобилизовали, причем на следующий день после Ивана. Мужчина постепенно восстанавливался, а потом выяснилось, что медикам не хватает еще одного человека в помощь, и брат Ивана предложил ему перевестись, командование пошло навстречу. Тот научился ставить капельницы и работать с шовным материалом. Марина чуть выдохнула.
— В январе он перевелся. Там уже командир знает, что я беременна, что мне рожать скоро, после чего супруг уедет домой. Муж уже вещи понемногу собирал, я надеялась. А потом всё, — горько говорит Марина.
Что говорят в военкомате и администрации
По словам Марины, камень преткновения кроется в администрации Краснозерского района (там прописан Иван) и местном военкомате. Мужчине не предоставляют отсрочку, хотя другой семье, оказавшейся в таком же положении, ее всё-таки дали. Речь идет о семье из деревни в Краснозерском районе, где жена на момент мобилизации мужа тоже находилась в положении — она родила на полтора месяца раньше Марины. Ее супруг тоже был в окопах вместе с Иваном, оттуда его отправили домой. По Ивану решение по-прежнему не принято.
— Сколько я ни звонила, сколько я ни ездила, сколько главе ни писала во «ВКонтакте», везде вроде как такой ответ был: «Вот родите, тогда и отправим домой», — рассказывает она.
Это подтверждается ответом администрации Краснозерского района, который Марина получила в середине декабря 2022 года (есть в распоряжении НГС). В нем говорится, что никаких оснований для предоставления отсрочки ее мужу на основании действующего закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» (от 1997 года) нет, но тут же уточняется:
— Однако после рождения третьего ребенка военнослужащему может быть предоставлен отпуск, а затем отсрочка от призыва по мобилизации, согласно указаниям Генерального штаба ВС РФ от 04.10.2022 года. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы в военный комиссариат.
У Марины и Ивана появилась новая надежда. Срок родов ей ставили в марте.
В феврале, как вспоминает женщина, в отпуск приехал брат Ивана:
— Он пока был тут, ходил отмечаться [в военкомате]. И у него спрашивали: «Ну что там, Марина родила — не родила?» Они там уже документы все приготовили, ждали только свидетельства о рождении. Вроде как свидетельство они получают и отпускают мужа. Ну и мы были на 100% уверены, что всё будет хорошо.
13 марта Марина родила сына. Она получила свидетельство о рождении третьего ребенка, но в военкомат Краснозерского района не смогла съездить сама, поскольку была после кесарева сечения — туда она отправила свою родственницу, чтобы та написала заявление и приложила свидетельство о рождении малыша.
— Я звоню в военкомат, а комиссар мне говорит будто бы так радостно: «А всё, перестал действовать [документ об отсрочке многодетным отцам]. Никого не отпускаем, всё сложно». Я спрашиваю у него: «А что будет, если я напишу заявление? Будет созыв призывной комиссии?» А он мне так: «Ну пишите, но всё равно будет отказ», — говорит Марина.
В тот же день женщина отправила очередное заявление в военкомат и администрацию Краснозерского района. В конце марта ей пришли ответы (фото есть в распоряжении редакции). В военкомате ей предоставили выписку из протокола заседания призывной комиссии, в ходе которого указали, что отсрочка может быть предоставлена по достижению предельного возраста пребывания на службе и по состоянию здоровья, а потому Иван продолжит служить. Примерно такой же ответ дала и администрация района, подчеркнув, что «оснований для предоставления отсрочки нет». О том, что ранее администрация говорила о возможной отсрочке после рождения третьего ребенка, в ответе не упоминалось.
Директива, о которой говорил комиссар в разговоре с Мариной, в настоящее время продолжает действовать. Об этом ранее заявляли Минобороны и Комитет Госдумы по обороне. Ее действительно отменяли в первых числах января, но отмена вызвала большой резонанс, после чего отсрочку для отцов трех детей решили сохранить.
Марина обратилась к юристу, который специализируется на вопросах мобилизации, и он подтвердил, что отсрочка по-прежнему действует, но эти указания носят рекомендательный характер. Он посоветовал ей обратиться в суд, но женщину беспокоит бюрократическая волокита и то, что на процесс уйдет не меньше двух месяцев. Она переживает за Ивана, который еще не видел своего сына.
Как Марина в одиночку справляется с тремя детьми
— Я не понимаю, в чем дело. У мужа нет редкой специализации или какого-то уникального опыта. Я говорю, вы почему вцепились в моего мужа? Он не командир, не офицер, — возмущается она.
Марина остается на связи с Иваном, но это сложно — с февраля звонки часто прерываются по разным причинам.
— Он мне говорит, что хочет домой. Его еще мои сложности с беременностью подкосили, роды проходили сложно, он переживал.
Сама женщина, по ее признанию, находится в угнетенном состоянии. Из-за переживаний к Марине так и не пришло молоко, трехнедельного сына она кормит смесями.
Рассчитывать на помощь близких многодетной маме особенно не приходится: мать Ивана недавно пережила смерть отца и не может приехать к ней. На несколько недель к женщине в Новосибирск приезжала ее мама, и это несмотря на проблемы со здоровьем, преклонный возраст и большое расстояние.
Теперь Марина осталась с тремя детьми одна. Она не может выйти из дома, даже чтобы отвести старших детей (9 и 7 лет. — Прим. ред.) в школу. С этим ей помогают соседи, с которыми удалось договориться.
— Спасибо, что еще есть какие-то доставки из магазинов, из аптеки. Не представляю, что бы я делала, в магазин мне никак не выйти, — вздыхает она.
Марина говорит, что будет продолжать бороться, но признаётся, что сил у нее уже не осталось.
Корреспондент НГС отправил запросы по ситуации Марины Лесной в администрацию Краснозерского района и военкомат Новосибирской области. Глава района Оксана Семенова на звонок корреспондента НГС не ответила, телефоны военкомата отключены. Ответы на запрос будут опубликованы после получения.
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