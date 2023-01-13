Многодетным отцам отменили отсрочку от мобилизации

Также об отмене отсрочки от военной службы для многодетных мобилизованных рассказал нашим коллегам из издания CHITA.RU военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов.



— Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью, — рассказал Шувалов.



Отсрочку от частичной мобилизации отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали в октябре 2022 года. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов тогда заявлял, что «это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны».