Многодетным отцам отменили отсрочку от мобилизации

Генштаб ВС РФ отменил право на отсрочку от мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
— Встретилась с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой, которая входит в экспертый совет нашего комитета и в рабочую группу по проекту ФЗ «О психологической помощи населению РФ». К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила опасения об отмене пункта Директивы Генштаба от
Передавая слова Ирины Киркоры, Нина Останина рассказала, что документ, отменяющий отсрочку многодетным отцам, направили в военкоматы в конце декабря 2022 года за подписью начальника Генштаба Валерия Герасимова. Эту информацию Ирине Киркоре подтвердил представитель Генштаба.
Также об отмене отсрочки от военной службы для многодетных мобилизованных рассказал нашим коллегам из издания CHITA.RU военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов.
— Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью, — рассказал Шувалов.
Отсрочку от частичной мобилизации отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали в октябре 2022 года. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов тогда заявлял, что «это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны».
— Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации, — заявил Картаполов.
Депутаты Госдумы рассматривали законопроект с соответствующими поправками, но не приняли его.
Нина Останина говорит, что «тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут».
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Указ о проведении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация в России завершилась. Указ о завершении мобилизации не подписан. Власти говорят, что он и не нужен.
Тем не менее слухи о второй волне частичной мобилизации появились еще прошлой осенью. В начале этого года некоторые Telegram-каналы начали активно обсуждать эту тему, заявляя, что частичную мобилизацию в России могут продолжить. В Кремле эту информацию отрицают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что не нужно всерьез воспринимать информацию, которая появлялась только в соцсетях.