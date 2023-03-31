В Новосибирской области 11 многодетных семей просили помощи у детского омбудсмена во время мобилизации

В 2022 году уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко получила 11 обращений от многодетных семей и граждан, имеющих на иждивении трех детей и детей с инвалидностью. Все они просили помощи в получении отсрочки для мужчин на время частичной мобилизации и расширения категорий людей, имеющих отсрочку.
Как сообщается в ежегодном докладе детского омбудсмена, в ее адрес также было направлено еще 15 обращений от инициативной группы «Мы рядом» «от имени родителей детей-инвалидов, инвалидов с детства, многодетных семей, а также неравнодушных граждан».
Сколько обращавшихся к омбудсмену семей получили отсрочку, в докладе не говорится, но приводятся два примера.
— Гражданка Г. обратилась к уполномоченному по вопросу предоставления отсрочки от призыва по мобилизации мужу, имеющему на иждивении двух несовершеннолетних детей, один из которых — ребенок с паллиативным статусом. Уполномоченный направила запрос в призывную комиссию по мобилизации граждан по городу Новосибирску. Из полученного ответа следовало, что военные комиссариаты районов города Новосибирска 01.10.2022 получили указания из военного комиссариата Новосибирской области разбираться индивидуально в каждой конкретной ситуации с гражданином, у которого имеются дети с паллиативным статусом, — отмечается в докладе.
Мужчине порекомендовали прибыть в военный комиссариат с медицинскими документами, в результате его вопрос «был решен положительно».
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Второй случай касался призыва мужчины в Венгеровском районе, имеющего на иждивении трех малолетних детей. Впоследствии ему предоставили отсрочку.
В прошлом году мы рассказывали историю беременной третьим ребенком Марины, которая пыталась вытащить своего мужа из зоны СВО.