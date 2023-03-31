В Новосибирской области 11 многодетных семей просили помощи у детского омбудсмена во время мобилизации

Сколько обращавшихся к омбудсмену семей получили отсрочку, в докладе не говорится, но приводятся два примера.



— Гражданка Г. обратилась к уполномоченному по вопросу предоставления отсрочки от призыва по мобилизации мужу, имеющему на иждивении двух несовершеннолетних детей, один из которых — ребенок с паллиативным статусом. Уполномоченный направила запрос в призывную комиссию по мобилизации граждан по городу Новосибирску. Из полученного ответа следовало, что военные комиссариаты районов города Новосибирска 01.10.2022 получили указания из военного комиссариата Новосибирской области разбираться индивидуально в каждой конкретной ситуации с гражданином, у которого имеются дети с паллиативным статусом, — отмечается в докладе.

