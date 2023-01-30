Отсрочка от мобилизации для отцов с тремя детьми сохранилась

Позднее на горячей линии Минобороны заявили, что отсрочка от мобилизации предоставляется отцам четырех детей, а вопрос по отцам с тремя детьми всё еще находится в проработке. Изданию Daily Storm в ведомстве рассказали: «Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит». Первый заместитель председателя Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что отсрочку от мобилизации для отцов троих детей сохранят.



Отсрочку от частичной мобилизации отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали в октябре 2022 года. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов тогда заявлял, что «это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны». Депутаты Госдумы рассматривали законопроект с соответствующими поправками, но не приняли его.

