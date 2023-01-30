Отсрочка от мобилизации для отцов с тремя детьми сохранилась

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что отсрочка от мобилизации для отцов с тремя детьми младше 16 лет продолжает действовать. В своем телеграм-канале Картаполов пояснил, что комитет по обороне получил официальный ответ от Минобороны по этому поводу.
— Комитет по обороне получил официальный ответ <...> на свое обращение из Министерства обороны Российской Федерации, в котором сообщается, что указания Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили, — написал Андрей Картаполов.
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила о том, что Генштаб ВС РФ отменил право на отсрочку от мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Также об отмене отсрочки от военной службы для многодетных мобилизованных рассказал нашим коллегам из издания «Чита.Ру» военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов.
Позднее на горячей линии Минобороны заявили, что отсрочка от мобилизации предоставляется отцам четырех детей, а вопрос по отцам с тремя детьми всё еще находится в проработке. Изданию Daily Storm в ведомстве рассказали: «Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит». Первый заместитель председателя Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что отсрочку от мобилизации для отцов троих детей сохранят.
Отсрочку от частичной мобилизации отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали в октябре 2022 года. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов тогда заявлял, что «это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны». Депутаты Госдумы рассматривали законопроект с соответствующими поправками, но не приняли его.
Указ о проведении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация в России завершилась. Указ о завершении мобилизации не подписан. Власти говорят, что он и не нужен.
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Тем не менее слухи о второй волне частичной мобилизации появились еще прошлой осенью. В начале этого года некоторые Telegram-каналы начали активно обсуждать эту тему, заявляя, что частичную мобилизацию в России могут продолжить. В Кремле эту информацию отрицают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что не нужно всерьез воспринимать информацию, которая появлялась только в соцсетях.