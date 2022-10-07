«Лучше порадовать себя сегодня, чем завтра»: экономисты — о том, как в нестабильных условиях сохранить сбережения
Как формировать свой бюджет и как сохранить деньги, если в валюте больше не получается
Ситуация и в мире в целом, и в экономике в частности сейчас нестабильная: курсы, санкции и правила меняются очень быстро, но вопрос, как хранить сбережения, если такая возможность есть, у людей остается. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экономистов, какие инструменты сейчас стоит рассматривать, какие общие рекомендации к формированию бюджета и подушки безопасности существуют и куда деньги вкладывать не нужно.
Общие советы
Заместитель директора Высшей школы финансов РЭУ
— В результате тектонических сдвигов мировых финансовых институтов не останется такого, который можно использовать как тихую гавань: всё будет в той или иной мере дешеветь. Но это не означает, что у тех, кто хочет сохранить сбережения, нет хорошего выбора. Для минимизации рисков нужно использовать несколько простых правил: диверсифицировать свои сбережения в разных активах и сбалансировать их по ликвидности, максимально снизить долговую нагрузку и расходы, от которых можно отказаться.
Кроме того, она советует перейти на сберегательную модель потребления, создать подушку безопасности, которая позволит прожить с минимальным комфортом в течение 3–6 месяцев в случае потери основного источника дохода.
Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева отмечает, что нестабильность накладывает определенные ограничения как на людей, так и на бизнес. И, по ее словам, всё зависит от того, каким объемом денежных средств вы располагаете, какие потоки доходов генерируете сами или ваш бизнес, и насколько эти потоки регулярны.
— Советы для обычных граждан, которые не имеют больших накоплений и доходы которых зависят только от заработной платы, всегда звучат одинаково, но их почему-то всегда упускают из виду. Попытайтесь учесть максимально все риски, связанные с сокращениями зарплаты, рабочих мест, рабочего дня. Ищите альтернативные заработки, проведите аудит всего того, что вы можете делать, где обладаете дополнительными компетенциями, — рекомендует экономист.
Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Тамара Попова заявляет, что вопреки распространенному мнению, сберегать деньги — нерационально.
— Экономический парадокс в том, что лучше порадовать себя сегодня, чем завтра. Однако в реальной жизни перед нами встают задачи, которые мы не можем решить сегодня, и только они являются достаточной причиной для сбережений, — считает она.
И приводит примеры таких задач: крупная покупка, не вместившаяся в месячный бюджет; финансовая подушка безопасности; обеспечение себя ресурсами в будущем, по окончании трудоспособного возраста; снижение зависимости от трудовых доходов в пользу пассивного дохода.
— Вместо привычного деления расходов по категориям «еда», «одежда», «транспорт» рассмотрите другой подход — «необходимо для жизни», «принципиально важно», «приятно», «можно обойтись», «повышает финансовую безопасность». Проверьте, решены ли самые важные бытовые вопросы на сегодня и ближайшее будущее. Проанализируйте все свои финансовые обязательства. Есть ли риск с ними не справиться? Как можно изменить договоренности? — перечисляет Тамара Попова вопросы, на которые стоит ответить.
Какие инструменты есть
Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари отмечает, что инвестиционных идей в стране остается всё меньше:
— Главное — не потерять сбережения, не втягиваться в рискованные проекты. На мой взгляд, надежней всего — счета и вклады в госбанках. Стоит приглядеться к ОФЗ, там сейчас относительно неплохая доходность.
На фондовом рынке, уверен он, нужно работать с профессионалами, потому что постоянно меняются условия работы и появляются новые ограничения, а индекс Мосбиржи всё время падает.
— Маловероятно, что там простому человеку можно получать стабильные доходы, хотя сейчас всё дешево. Самым простым решением является денежная наличность, но необходимо позаботиться о ее сохранности. И, конечно, всем советую вложения в здоровье — свое и близких, развитие детей, а также благоустройство дома и дачи, — говорит Эдуард Коложвари.
Татьяна Бондаренко считает, что для россиян наиболее предпочтительными активами для инвестирования сбережений остаются наличные деньги, которые легко потратить в первую очередь. По ее мнению, их доля может быть около 5–15%. Вклады в национальной валюте — до 30–70%, они позволят в какой-то мере компенсировать инфляцию. Вклады в валютах дружественных стран — 15–40%. Криптовалюта, несмотря на высокую рискованность, может составлять 5–15%.
Ольга Валиева говорит, что небольшие накопления разумно распределить на депозитах в разных банках и иметь в качестве налички «под матрасом» на черный день.
— Риски тут такие: проценты по депозитам не покрывают темпы инфляции, поэтому если вам очень нужен компьютер — покупаем компьютер, но только не как инвестиции с целью дальнейшей продажи (помните, как покупали телевизоры семь лет назад), а как средство получения дополнительного дохода, для учебы, — рекомендует эксперт. — То есть чтобы он работал на вас, а не вы на него. С машинами аналогично.
Экономист отмечает, что если доходы всё-таки выше среднего, а поступления регулярные, например, в ритейле или у тех, кто сидит на рентных доходах, то помимо рублевых вкладов есть варианты работы с ценными бумагами. Но нужен квалифицированный брокер, или для начала нужно хотя бы быть подписанным на каналы отдельных консультантов, чтобы быть в курсе происходящего.
— Риск тут один: дальнейшее падение доходности (банкротство). Но сейчас ввиду обрушения цен на «голубые фишки» можно вложиться «в долгую». На сколько — решать вам, — говорит Ольга Валиева. — Есть еще один вариант — частные инвестиции в новые технологичные компании: ввиду санкций у страны открылись большие пространства для маневра. Надо брать растущие рынки, на которых практически нет конкурентов.
К примеру, это весь приборостроительный кластер, электроника, высокоточное машиностроение, биотех с его приборами — от секвенирования, спектроскопии до всех молекулярно-генетических исследований.
— И это заблуждение, что мы технологически отстали и у нас своего ничего нет. У нас есть отличные производители спектрометров и секвенаторов, например, но их очень мало и они не покрывают растущий спрос. Основной риск — это барьеры со стороны федералов: пока получишь лицензию или разрешение на производство, уйдет очень много времени, хотя постепенно и этот вопрос решается, — отметила эксперт. — Важная и основная установка любой экономики — это стабильность «правил игры» и стабильность вообще.
О стабильности золота
Эдуард Коложвари напоминает, что понятным защитным активом является физическое золото, правда, в последнее время оно не растет в цене.
Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев подчеркивает, что всегда, в любой кризис, в любом шоковом состоянии экономики наиболее стабильным и наименее рисковым инструментом инвестирования является золото.
— Исторически золото — единственный актив, который не дешевел более чем 3 года подряд, то есть он большую часть времени находится в стабильном росте. Если мы посмотрим соотношение золота к тем же валютным инструментам, то увидим, что валюта строго снижается. Это касается европейской и азиатских валют: и доллара, и рубля, и всех остальных.
Куда вкладывать не нужно
Эдуард Коложвари отмечает, что иностранная валюта перестала быть интересным инструментом, хотя раньше покупка валюты была нормальной защитной стратегией.
— Не нужно вкладываться в недвижимость: она сейчас крайне дорогая, малоликвидная, к тому же стоимость владения ею постоянно растет, — добавляет он.
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Татьяна Бондаренко уверяет, что наименее рационально сейчас вкладываться в акции компаний и электронную валюту из недружественных стран из-за санкционного давления. А также в предметы роскоши, крупную бытовую технику, продукты питания и в целом в любые покупки впрок.
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