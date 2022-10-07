«Лучше порадовать себя сегодня, чем завтра»: экономисты — о том, как в нестабильных условиях сохранить сбережения

Общие советы

Заместитель директора Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Пле ханова Татьяна Бондаренко говорит, что сейчас мы становимся свидетелями развития одного из самых глубоких кризисов в мировой экономике.

— В результате тектонических сдвигов мировых финансовых институтов не останется такого, который можно использовать как тихую гавань: всё будет в той или иной мере дешеветь. Но это не означает, что у тех, кто хочет сохранить сбережения, нет хорошего выбора. Для минимизации рисков нужно использовать несколько простых правил: диверсифицировать свои сбережения в разных активах и сбалансировать их по ликвидности, максимально снизить долговую нагрузку и расходы, от которых можно отказаться.