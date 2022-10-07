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«Лучше порадовать себя сегодня, чем завтра»: экономисты — о том, как в нестабильных условиях сохранить сбережения

Как формировать свой бюджет и как сохранить деньги, если в валюте больше не получается

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Эксперты не рекомендуют вкладывать деньги в мебель, недвижимость и предметы роскоши — лучше обратить внимание на золото и наличные

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Ситуация и в мире в целом, и в экономике в частности сейчас нестабильная: курсы, санкции и правила меняются очень быстро, но вопрос, как хранить сбережения, если такая возможность есть, у людей остается. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экономистов, какие инструменты сейчас стоит рассматривать, какие общие рекомендации к формированию бюджета и подушки безопасности существуют и куда деньги вкладывать не нужно.

Общие советы

Заместитель директора Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко говорит, что сейчас мы становимся свидетелями развития одного из самых глубоких кризисов в мировой экономике.

— В результате тектонических сдвигов мировых финансовых институтов не останется такого, который можно использовать как тихую гавань: всё будет в той или иной мере дешеветь. Но это не означает, что у тех, кто хочет сохранить сбережения, нет хорошего выбора. Для минимизации рисков нужно использовать несколько простых правил: диверсифицировать свои сбережения в разных активах и сбалансировать их по ликвидности, максимально снизить долговую нагрузку и расходы, от которых можно отказаться.

Кроме того, она советует перейти на сберегательную модель потребления, создать подушку безопасности, которая позволит прожить с минимальным комфортом в течение 3–6 месяцев в случае потери основного источника дохода.

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева отмечает, что нестабильность накладывает определенные ограничения как на людей, так и на бизнес. И, по ее словам, всё зависит от того, каким объемом денежных средств вы располагаете, какие потоки доходов генерируете сами или ваш бизнес, и насколько эти потоки регулярны.

— Советы для обычных граждан, которые не имеют больших накоплений и доходы которых зависят только от заработной платы, всегда звучат одинаково, но их почему-то всегда упускают из виду. Попытайтесь учесть максимально все риски, связанные с сокращениями зарплаты, рабочих мест, рабочего дня. Ищите альтернативные заработки, проведите аудит всего того, что вы можете делать, где обладаете дополнительными компетенциями, — рекомендует экономист.

Раньше многие хранили сбережения в евро и долларах, но теперь такая стратегия перестала работать

Раньше многие хранили сбережения в евро и долларах, но теперь такая стратегия перестала работать

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Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Тамара Попова заявляет, что вопреки распространенному мнению, сберегать деньги — нерационально.

— Экономический парадокс в том, что лучше порадовать себя сегодня, чем завтра. Однако в реальной жизни перед нами встают задачи, которые мы не можем решить сегодня, и только они являются достаточной причиной для сбережений, — считает она.

И приводит примеры таких задач: крупная покупка, не вместившаяся в месячный бюджет; финансовая подушка безопасности; обеспечение себя ресурсами в будущем, по окончании трудоспособного возраста; снижение зависимости от трудовых доходов в пользу пассивного дохода.

— Вместо привычного деления расходов по категориям «еда», «одежда», «транспорт» рассмотрите другой подход — «необходимо для жизни», «принципиально важно», «приятно», «можно обойтись», «повышает финансовую безопасность». Проверьте, решены ли самые важные бытовые вопросы на сегодня и ближайшее будущее. Проанализируйте все свои финансовые обязательства. Есть ли риск с ними не справиться? Как можно изменить договоренности? — перечисляет Тамара Попова вопросы, на которые стоит ответить.

Какие инструменты есть

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари отмечает, что инвестиционных идей в стране остается всё меньше:

— Главное — не потерять сбережения, не втягиваться в рискованные проекты. На мой взгляд, надежней всего — счета и вклады в госбанках. Стоит приглядеться к ОФЗ, там сейчас относительно неплохая доходность.

На фондовом рынке, уверен он, нужно работать с профессионалами, потому что постоянно меняются условия работы и появляются новые ограничения, а индекс Мосбиржи всё время падает.

— Маловероятно, что там простому человеку можно получать стабильные доходы, хотя сейчас всё дешево. Самым простым решением является денежная наличность, но необходимо позаботиться о ее сохранности. И, конечно, всем советую вложения в здоровье — свое и близких, развитие детей, а также благоустройство дома и дачи, — говорит Эдуард Коложвари.

Татьяна Бондаренко считает, что для россиян наиболее предпочтительными активами для инвестирования сбережений остаются наличные деньги, которые легко потратить в первую очередь. По ее мнению, их доля может быть около 5–15%. Вклады в национальной валюте — до 30–70%, они позволят в какой-то мере компенсировать инфляцию. Вклады в валютах дружественных стран — 15–40%. Криптовалюта, несмотря на высокую рискованность, может составлять 5–15%.

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Ольга Валиева говорит, что небольшие накопления разумно распределить на депозитах в разных банках и иметь в качестве налички «под матрасом» на черный день.

— Риски тут такие: проценты по депозитам не покрывают темпы инфляции, поэтому если вам очень нужен компьютер — покупаем компьютер, но только не как инвестиции с целью дальнейшей продажи (помните, как покупали телевизоры семь лет назад), а как средство получения дополнительного дохода, для учебы, — рекомендует эксперт. — То есть чтобы он работал на вас, а не вы на него. С машинами аналогично.

Экономист отмечает, что если доходы всё-таки выше среднего, а поступления регулярные, например, в ритейле или у тех, кто сидит на рентных доходах, то помимо рублевых вкладов есть варианты работы с ценными бумагами. Но нужен квалифицированный брокер, или для начала нужно хотя бы быть подписанным на каналы отдельных консультантов, чтобы быть в курсе происходящего.

— Риск тут один: дальнейшее падение доходности (банкротство). Но сейчас ввиду обрушения цен на «голубые фишки» можно вложиться «в долгую». На сколько — решать вам, — говорит Ольга Валиева. — Есть еще один вариант — частные инвестиции в новые технологичные компании: ввиду санкций у страны открылись большие пространства для маневра. Надо брать растущие рынки, на которых практически нет конкурентов.

Сейчас экономисты рекомендуют присмотреться к вкладам в госбанках, акциям и драгоценным металлам

Сейчас экономисты рекомендуют присмотреться к вкладам в госбанках, акциям и драгоценным металлам

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К примеру, это весь приборостроительный кластер, электроника, высокоточное машиностроение, биотех с его приборами — от секвенирования, спектроскопии до всех молекулярно-генетических исследований.

— И это заблуждение, что мы технологически отстали и у нас своего ничего нет. У нас есть отличные производители спектрометров и секвенаторов, например, но их очень мало и они не покрывают растущий спрос. Основной риск — это барьеры со стороны федералов: пока получишь лицензию или разрешение на производство, уйдет очень много времени, хотя постепенно и этот вопрос решается, — отметила эксперт. — Важная и основная установка любой экономики — это стабильность «правил игры» и стабильность вообще.

О стабильности золота

Эдуард Коложвари напоминает, что понятным защитным активом является физическое золото, правда, в последнее время оно не растет в цене.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев подчеркивает, что всегда, в любой кризис, в любом шоковом состоянии экономики наиболее стабильным и наименее рисковым инструментом инвестирования является золото.

— Исторически золото — единственный актив, который не дешевел более чем 3 года подряд, то есть он большую часть времени находится в стабильном росте. Если мы посмотрим соотношение золота к тем же валютным инструментам, то увидим, что валюта строго снижается. Это касается европейской и азиатских валют: и доллара, и рубля, и всех остальных.

Куда вкладывать не нужно

Эдуард Коложвари отмечает, что иностранная валюта перестала быть интересным инструментом, хотя раньше покупка валюты была нормальной защитной стратегией.

— Не нужно вкладываться в недвижимость: она сейчас крайне дорогая, малоликвидная, к тому же стоимость владения ею постоянно растет, — добавляет он.

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Татьяна Бондаренко уверяет, что наименее рационально сейчас вкладываться в акции компаний и электронную валюту из недружественных стран из-за санкционного давления. А также в предметы роскоши, крупную бытовую технику, продукты питания и в целом в любые покупки впрок.

Ранее эксперты рассказывали, что будет с рынком недвижимости в Новосибирске: упадут ли цены и встанут ли стройки.

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