«Черный рынок долларов уже появился»: как в России запрещают валюту и что будет дальше
ЦБ уже назвал введение комиссий на валютные счета недопустимым. Но отменят ли их банки?
Некоторые банки России решили ввести комиссию на обслуживание валютных счетов, напугав тех, у кого доллары еще остались. Однако Центробанк как регулятор посчитал это недопустимым. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, к чему приведет введение этих комиссий, почему от доллара избавляются, появился ли уже черный рынок валюты и как банки отреагируют на заявление ЦБ.
Что произошло
Несколько банков на прошлой неделе заявили о том, что введут плату за обслуживание валютных счетов. Первым был «Тинькофф», на сайте которого сообщается, что комиссия 1% в месяц будет взиматься с 23 июня 2022 года за обслуживание карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках при балансе свыше 1 тысячи у. е. в валюте счета. Это 12% годовых, или 0,03% в день. Комиссия будет списываться ежедневно.
— К сожалению, это вынужденная мера. Зарубежные партнеры показали свою ненадежность, работая с валютой для России. Мы стремимся избежать возможных блокировок по ценным бумагам со стороны иностранных контрагентов. Для этого приходится уменьшать валютную позицию банка «Тинькофф», — так объясняет банк причину такого нововведения.
Об этом заявили и другие банки, например Росбанк (с 16 июня), «Райффайзенбанк». Журналист НГС отправил запросы в пресс-службы трех банков, но получил ответ лишь от одного.
— «Райффайзенбанк» с 30 июня введет комиссию по текущим валютным счетам физлиц, которая будет взиматься только с тех остатков, которые превышают пороговые значения. Банк уведомил клиентов заблаговременно, чтобы у них была возможность диверсифицировать остатки по валютам и не превышать установленные пороговые значения в каждой из валют. Возможность изменения условий обслуживания таких счетов строго соответствует условиям заключенных с клиентами договоров. Комиссия не распространяется на валютные вклады, — ответили журналисту НГС в пресс-службе «Райффайзенбанка».
Реакция Центробанка
14 июня Центробанк РФ опубликовал на своем сайте материал о том, что регулятор считает недопустимым одностороннее установление комиссий на обслуживание счетов и вкладов.
— По мнению регулятора, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей. При этом Банк России отмечает, что офертой не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений.
К чему приведет введение таких комиссий
Экономист Ольга Валиева говорит, что банки вводят комиссию за пользование долларовыми счетами, потому что валюта перестала работать и приносить доход самим банкам.
Ольга Валиева — старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.
— Спрос на доллары и евро упал: их невозможно снять, перевести, обналичить, заплатить за товары в зарубежных магазинах. Объявленная возможность перечисления денег за границу и новая сумма потолка в 150 тысяч долларов — так и остается на уровне декларации, есть риск, что деньги просто зависнут на корсчетах в зарубежных банках. Вложения в зарубежные активы тоже стали практически невозможны, риски операций с ценными бумагами как иностранных, так и отечественных эмитентов даже не поддаются оценке.
Поэтому, добавляет она, обслуживание валютных счетов возложили на плечи самих держателей этих счетов.
Как правило, банки называют сумму вклада, превышающую 5–10 тысяч долларов.
— Это приведет к тому, что народ переведет всё в рублевые вклады, потом часть снимет и купит валюту на сером рынке, — считает Ольга Валиева.
Экономист Тлеш Мамахатов говорит, что сегодня российские банки решили избавляться от иностранной денежной массы в связи с ограниченным спектром инструментов размещения валютной ликвидности. К этому, по его мнению, привели внешние санкции и внутренние ограничения на снятия и перевод валюты.
Тлеш Мамахатов — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра «Китай, Россия и мир» Института Дальнего Востока РАН и Центра исследований проблем безопасности РАН.
— Это всё приведет к дальнейшему укреплению рубля по отношению к доллару, но только до определенного времени. Россияне, которые имели приличные запасы валюты и возможность перевести деньги на иностранные счета, скорее всего, уже это сделали. Остальным лучше открыть депозит и перевести валюту туда: там проценты сниматься не будут в соответствии с банковским законодательством. Скупать рубли сейчас на доллары, конечно, рановато, лучше выждать отскока. Также есть вариант перевести валюту в золото.
Экономист Эдуард Коложвари замечает, что доля валютных сбережений в стране около 20% и снижается.
Эдуард Коложвари — доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ).
— Банки, принимая валютные вклады, должны понимать, как будут эту валюту размещать. Раньше кредитовали экспортеров или вкладывали в иностранные ценные бумаги. Теперь эти варианты не работают. Перевести в рубли нельзя — есть ограничения по рискам. Логично, что валюта банкам просто не нужна, направление стало нерентабельно.
Возможно, добавляет он, банковские структуры массово избавляются от валюты, ожидая новых санкций, новых заморозок валютных счетов.
— Скорее всего, наличная валюта будет накапливаться на руках населения как средство накопления. Не исключено, что возрастет объем спекулятивных операций между частниками, хотя это противозаконно, — поясняет Эдуард Коложвари.
Почему избавляются от долларов
Россияне избавляются от валюты, в частности от долларов, частично потому, что нужно на что-то жить, считает Ольга Валиева:
— Ну вот условно купили баксов на последнюю зарплату в целях сохранения рубля от инфляции, прогадали, курс доллара рухнул, пошли сливать «за дешево». Но не слышала я, чтобы народ массово продавал валюту и уходил в рублевую зону. Для людей, наученных горьким опытом 90-х, наличная валюта как была спасительной гаванью, так и остается в долгосрочном периоде. С долларовыми сбережениями уже ничего не сделать, текущий курс очень невыгоден, поэтому остается только ждать. С зарплатой из-за рубежа умный народ давно подсуетился и завел себе карты в соседних странах, уже и термин такой прижился, как «карточный туризм».
Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова уверена, что россияне избавляются от доллара потому, что эти доллары, прежде всего, сегодня некуда девать. Возможности для поездок и путешествий за границу россиянам либо ограничили из-за санкций Запада, либо, даже там, где не ограничили, например в Турции, отдых резко подорожал и стал многим россиянам не по карману.
— А доллар и евро как средство сбережения из-за санкций США просто утратили доверие не только ЦБ РФ, у которого заблокирована почти половина золотовалютных резервов, но и простых граждан, которые опасаются, что США и Евросоюз могут ввести новые санкции против России, запретив россиянам вообще пользоваться долларами и евро, — уточняет Наталья Мильчакова.
Будет ли черный долларовый рынок
Ольга Валиева отмечает, что текущая ситуация укрепления рубля носит очень неустойчивый характер: жесткие санкции продолжат свое давление на реальные и финансовые рынки страны.
— Банковская система, как проводник, будет реагировать на это в первую очередь и очень разнообразными инструментами ограничений. Могут быть и ограничения сумм на снятие рублевых вкладов, могут быть и прямые запреты на хождение валюты. В таких условиях очень вероятно появление и черного, и серого рынка валюты. Серый валютный рынок, кстати, сейчас прекрасно функционирует как буферный механизм защиты валютных сбережений от беспрецедентных банковских спрэдов (спрэд — разница между ценой продажи и покупки актива. — Прим. ред.).
Ольга Валиева объясняет, что серый рынок — полулегальный, например, когда стоят валютчики. Черный — полностью нелегальный, когда в стране введен запрет на хождение и свободную продажу валюты. Пример — СССР.
— Там был полностью черный рынок, поскольку вся торговля валютой осуществлялась нелегально. При этом спрос сохранялся, так как доллары использовали в качестве накопления, в том числе и вложения нелегального капитала — кооперативы, оборот на полулегальных, нелегальных рынках сельского хозяйства, продажи из-под полы продуктов и товаров и прочее, — уточняет эксперт.
Наталья Мильчакова подчеркивает, что вероятность возникновения черного рынка наличных долларов и евро сегодня очень мала:
— Во-первых, потому, что ФРС США и Европейский центральный банк запретили ввоз в Россию наличных долларовых и евровых банкнот, так что наличной валюты в России сейчас физически не хватает даже в банках. Во-вторых, потому, что «черные рынки» валюты возникают при повышенном спросе на нее, а сегодня ситуация обратная, потому что спрос низкий.
Тлеш Мамахатов, напротив, заявляет, что черный рынок долларов уже появился, начиная с конца февраля:
— Это можно видеть по объявлениям на «Авито», в соцсетях, а также по распространенной практике обмена валюты через знакомых или родственников за рубежом. Насколько данная практика будет распространена и продолжительна на сегодня, можно сказать, только ориентируясь на правительство, поскольку данный вопрос лежит скорее в плоскости политики, а не финансов и экономики.
Отменят ли комиссии после заявления ЦБ
Тлеш Мамахатов считает, что банки должны отреагировать на заявление Центробанка:
— Скорее всего, правительство аккуратно прощупывает возможности по девалютизации экономики России. Вот и решили отменить. Возможно, недовольство людей вызвало обратную реакцию государства.
Наталья Мильчакова считает, что, скорее всего, банки, которые уже ввели такую комиссию, в ближайшее время ее отменят:
— В этой истории с комиссиями, можно сказать, уже поставлена точка, и ее поставил регулятор. Другое дело, что банки могут ответить на фактический запрет вводить комиссию по валютным вкладам еще большим понижением процентов по таким вкладам, что сделает невыгодным для клиентов хранить валюту в банке.
Ольга Валиева считает, что дальнейшие действия зависят от конкретного банка, к тому же многие из них только объявили про платежи и ждали реакции регулятора.
— Если банки не выполнят распоряжения ЦБ, у них будут проблемы. Поэтому всё должно вернуться в исходное положение. Если у кого-то снимут комиссию, нужно жаловаться в ЦБ — на сайте есть раздел для обращений граждан, — акцентирует внимание Эдуард Коложвари.
На момент публикации заявлений банков об отмене комиссий не было.
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