«Черный рынок долларов уже появился»: как в России запрещают валюту и что будет дальше

Об этом заявили и другие банки, например Росбанк (с 16 июня), «Райффайзенбанк». Журналист НГС отправил запросы в пресс-службы трех банков, но получил ответ лишь от одного.

— «Райффайзенбанк» с 30 июня введет комиссию по текущим валютным счетам физлиц, которая будет взиматься только с тех остатков, которые превышают пороговые значения. Банк уведомил клиентов заблаговременно, чтобы у них была возможность диверсифицировать остатки по валютам и не превышать установленные пороговые значения в каждой из валют. Возможность изменения условий обслуживания таких счетов строго соответствует условиям заключенных с клиентами договоров. Комиссия не распространяется на валютные вклады, — ответили журналисту НГС в пресс-службе «Райффайзенбанка».