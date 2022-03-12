Золотое дно: экономисты — о том, стоит ли покупать слитки драгметаллов и помогут ли они сохранить деньги

На днях президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку инвестиционного золота для физических лиц, который раньше равнялся 20%. Спрос на покупку золота сразу заметно вырос, но у многих еще остаются вопросы на эту тему. Чем отличаются друг от друга разные виды золота, стоит ли его покупать, выгодно ли покупать серебро и есть ли более выгодные варианты вложений? Журналист НГС Мария Тищенко узнала ответы у экспертов. Подробности — в нашем материале.
Стоит ли покупать золото и какое именно
Аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов замечает, что с отменой НДС в размере 20% от суммы покупки золотых монет или слитков инвестирование в драгоценные металлы становится более доступным и выгодным:
— Ювелирные золотые украшения обычно выплавляют
Инвестиционное золото — вид консервативного финансового актива, объясняет заведующий кафедрой экономической теории НГУЭУ Геннадий Ляскин:
— Оно отличается, например, от ювелирного тем, что вы не собираетесь переплавлять его на сережки. Нужно различать золото как таковое, например в слитках, от денежных документов, привязанных к золоту. Первое у вас могут просто украсть, а золотой сертификат, например, вы можете потерять при банкротстве банка, который его выпустил.
Геннадий Ляскин — кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории НГУЭУ.
Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им.
— При наличии достаточных ресурсов выгоднее покупать сразу более крупный слиток золота, нежели частями более мелкие слитки или монеты.
Экономист Ольга Валиева говорит, что в условиях резкого роста цен и обесценивания национальной валюты, действительно, остро стоит вопрос, куда и во что вложить обесценивающиеся рубли. И отмена НДС на операции с золотом, на первый взгляд, по ее мнению, выглядит привлекательно.
— Но хочу предостеречь: если вы не потенциальный инвестор и у вас нет свободных миллионов и 10–15 лет ожидания, не ведитесь. В нашей истории были времена, когда вводили огромную разницу между ценой скупки золота у физических лиц и ценой его продажи. Аналогично — с серебром. Цель тут одна — дедолларизация экономики, — уверена Ольга Валиева.
Но, как и с наличной валютой, добавляет она, возникает вопрос сохранности: где его хранить — дома, в банковской ячейке?
— Золото, серебро точно не должны быть в приоритете, и разница между ценой купли и ценой продажи может вывести в минус все ваши ожидаемые доходности, — подчеркивает Ольга Валиева.
Экономист Тлеш Мамахатов, напротив, считает, что в условиях финансового и экономического кризиса инвестиции в драгоценные металлы являются наиболее привлекательным вариантом для сохранения сбережений:
— При этом надо понимать, что золотой вклад является надежным способом сохранить и приумножить свои деньги в основном в долгосрочной перспективе. Для получения краткосрочных дивидендов и какой-то спекулятивной быстрой выгоды драгметаллы не подходят. Также надо помнить, что хоть золото и освобождено от НДС, всё равно платится налог на доход со слитков в общем порядке — НДФЛ 13% с разницы между стоимостью покупки и продажи.
Тлеш Мамахатов — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра «Китай, Россия и мир» Института Дальнего Востока РАН и Центра исследований проблем безопасности РАН.
При долгосрочном владении, поясняет эксперт, — от 3 лет и выше — такой доход освобождается от НДФЛ. Кроме того, слитки приравнены к имуществу, поэтому к доходу с их продажи можно применить налоговый вычет на имущество.
Что выгоднее — золото или серебро?
Тлеш Мамахатов замечает, что единственная разница между вкладом золота и серебра — это большие колебания цен на серебро, его более низкая стоимость по сравнению с золотом:
— Другими словами, если у вас есть деньги на покупку золота, то лучше брать золото, если нет, то можно серебро.
Владимир Чернов отмечает, что золото и серебро одинаково подходят для долгосрочных инвестиций, так как в периоды геополитической нестабильности цены растут на оба драгоценных металла:
— Однако если рассматривать инвестиции в самое ближайшее время, то серебро может быть более интересным вариантом, так как мировые цены на золото на фоне всех событий уже выросли до своих исторических максимумов, а от них обычно бывает коррекционное снижение котировок. Росту цен на золото также способствовало ожидание повышения ставок Федрезервом — уже 16 марта этот процесс может начаться, а котировки на его фоне — снижаться. А вот цены на серебро еще не достигли своих исторических максимумов, там потенциал роста составляет порядка 30%. Это означает, что по сравнению с золотом оно сильно недооценено.
Эксперт добавляет, что спрос на серебро в 2022 году будет продолжать расти, потому что больше половины его добычи используется в промышленности, которая должна увеличивать объемы производства после всех пандемийных ограничений.
— А цены на золото растут на протяжении всей истории его добычи, лишь иногда корректируясь. Так, в период с 2001 по 2011 годы его цены выросли на 625%, а в период с
Диана Степанова также считает, что инвестиции в серебро могут быть даже более привлекательными для тех, кто ждет восстановления мировой экономики, чтобы заработать на этом активе не только за счет его защитной функции, но и из-за значительного роста будущего промышленного спроса на этот металл. Эксперт приводит пример, что серебро используется при производстве электроники и солнечных панелей.
Есть ли хорошая альтернатива
Тлеш Мамахатов говорит, что в любом случае в ситуации падения рубля и угрозы дефолта экономики наиболее надежным вложением будет покупка золота, чем открытие банковского вклада даже под высокий процент:
— Но надо понимать, что первоочередная цель таких действий — это сохранение своих накоплений, а не получение прибыли от дивидендов. К сожалению, в условиях острого кризиса речь об этом уже не стоит. Если есть цель получить выгоду от удачных вложений денег в кризисный период, то лучше рассмотреть рынок российских ценных бумаг, находящийся сейчас в своей минимальной точке цены. Тем более что стоимость золота сейчас на рынке возросла на фоне обесценивания рубля и инфляции иностранной валюты, что делает покупку золота для более выгодной перепродажи позже бессмысленной.
Владимир Чернов считает, что в случае с вкладами определенные риски в текущих условиях тоже присутствуют:
— На данный момент уже есть ограничения по снятию наличности в 10 тысяч долларов. Но главное их ограничение — по времени. Самые высокие проценты сегодня предлагают только под короткие сроки вложений — 3–6 месяцев, а некоторые банки уже снижают проценты по вкладам в иностранной и национальной валюте. В случае с инвестиционным золотом оно никогда не сможет обанкротиться или девальвировать.
Ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин советует, если у вас есть какие-то небольшие сбережения, купить то, что вам понадобится в ближайшие несколько месяцев — лекарства, продукты питания с долгим сроком хранения.
— Если большие сбережения, то, боюсь, что совет дать не могу. Непонятно, что будет с недвижимостью. По идее, в такие турбулентные времена недвижимость — хороший инструмент для инвестирования. Но что с ним произойдет — неясно. К тому же это очень неликвидный инструмент, потому что, когда понадобится, быстро и без потерь превратить недвижимость обратно в деньги очень трудно, — комментирует эксперт.
Многие эксперты сходятся во мнении, что преумножить сбережения — вопрос в текущей ситуации неактуальный.
— Нам надо думать о том, чтобы сберечь нажитое и минимизировать потери. С учетом финансовой дестабилизации мировой экономики уйти в золото — не самая плохая стратегия. Реальный процент по вкладам даже с учетом нового уровня ключевой ставки будет отрицательный, — подытоживает Геннадий Ляскин.
Ольга Валиева дает всем универсальный совет диверсифицировать семейные активы, то есть не складировать все риски в одну корзину:
— Часть — на валютных вкладах, часть — на рублевых депозитах, часть — наличными, часть — в недвижимости — и да, конечно, необходимо иметь постоянный и стабильный доход.
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