Золотое дно: экономисты — о том, стоит ли покупать слитки драгметаллов и помогут ли они сохранить деньги

Аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов замечает, что с отменой НДС в размере 20% от суммы покупки золотых монет или слитков инвестирование в драгоценные металлы становится более доступным и выгодным:



— Ювелирные золотые украшения обычно выплавляют 585-й пробы, а инвестиционные золотые слитки — из 999-й пробы, что делает их почти в два раза дороже при равном весе, так как в 1 килограмме будет 999 граммов чистого золота, а не 585. Лучше покупать именно инвестиционное золото, так как его сплав чище, оно не будет изнашиваться — в отличие от ювелирных изделий, которые из-за этого могут потерять в цене при продаже.



Инвестиционное золото — вид консервативного финансового актива, объясняет заведующий кафедрой экономической теории НГУЭУ Геннадий Ляскин:



— Оно отличается, например, от ювелирного тем, что вы не собираетесь переплавлять его на сережки. Нужно различать золото как таковое, например в слитках, от денежных документов, привязанных к золоту. Первое у вас могут просто украсть, а золотой сертификат, например, вы можете потерять при банкротстве банка, который его выпустил.

