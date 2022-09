Без симки и без «челки»: Apple показала новые айфоны

Компания Apple провела традиционную презентацию своих новинок, на которой показала в том числе и iPhone — он стал уже четырнадцатым по счёту. Если вы пропустили выступление Тима Кука и его коллег, то мы подробно расскажем и покажем, как выглядит новый iPhone и другие гаджеты от Apple.

Компания отказалась от выпуска мини-версии айфона, поскольку их продажи постоянно проваливаются. На этот раз в Apple, наоборот, решили сделать версию смартфона с большим экраном — так появился iPhone Plus. Таким образом, новая линейка выглядит следующим образом — iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Plus. Размер экрана Plus-моделей — 6,7 дюйма, обычных — 6,1 дюйма. Объёмы памяти — 128 гигабайт, 256 гигабайт и 512 гигабайт. Процессор в новом смартфоне остался из прошлой версии — A15 Bionic, основная камера — 12 Мп.