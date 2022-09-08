Без симки и без «челки»: Apple показала новые айфоны

В новых Apple Watch Series 8 и SE так же, как и в iPhone 14, появилась функция «детектора аварий». Также новый функционал Series 8 и SE позволит внимательнее следить за женским здоровьем. А часы Apple Watch Ultra для любителей активного отдыха сделаны из титана, могут работать до 60 часов на одной зарядке. Кроме того, в них есть встроенная сирена, которую слышно на расстоянии до 200 метров. Стартовая цена на Series 8 — 399 долларов, на SE — 249 долларов, на Ultra — 799 долларов.