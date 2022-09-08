Без симки и без «челки»: Apple показала новые айфоны
Компания отказалась от выпуска мини-версий iPhone, представив большой смартфон
Компания Apple провела традиционную презентацию своих новинок, на которой показала в том числе и iPhone — он стал уже четырнадцатым по счёту. Если вы пропустили выступление Тима Кука и его коллег, то мы подробно расскажем и покажем, как выглядит новый iPhone и другие гаджеты от Apple.
Компания отказалась от выпуска мини-версии айфона, поскольку их продажи постоянно проваливаются. На этот раз в Apple, наоборот, решили сделать версию смартфона с большим экраном — так появился iPhone Plus. Таким образом, новая линейка выглядит следующим образом — iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Plus. Размер экрана Plus-моделей — 6,7 дюйма, обычных — 6,1 дюйма. Объёмы памяти — 128 гигабайт, 256 гигабайт и 512 гигабайт. Процессор в новом смартфоне остался из прошлой версии — A15 Bionic, основная камера — 12 Мп.
Также в новом iPhone появилась функция «детектора аварий». Сенсоры вычисляют, когда автомобиль владельца попал в аварию (если он едет в машине один), и автоматически набирают номер экстренных служб, а также отправляют координаты GPS. В случае возможной ошибки у владельца часов есть 10 секунд, чтобы отменить звонок. Кроме того, в США новые айфоны будут выпускаться без слота для сим-карт — смартфон поддерживает систему eSIM (виртуальная сим-карта).
В версии Pro «чёлку» в верхней части экрана заменил динамический островок, также на этой версии доступна функция Always-On Display (на экране всегда высвечиваются все важные данные — часы, виджеты, уведомления). Процессор в Pro-версии — А16 Bionic, основная камера — 48 Мп (остальные две — 12 Мп).
Стоить новый айфон будет 799 долларов, Plus-версия — на 100 долларов дороже. Pro-версии будут стоить 999 и 1099 долларов соответственно. Кроме нового iPhone, компания презентовала также AirPods Pro и часы Apple Watch Series 8, SE и Ultra.
AirPods Pro смогут работать на одной зарядке до 30 часов, а непрерывно прослушивать музыку с ними можно в течение 6 часов. Цена на наушники начинается от 249 долларов.
В новых Apple Watch Series 8 и SE так же, как и в iPhone 14, появилась функция «детектора аварий». Также новый функционал Series 8 и SE позволит внимательнее следить за женским здоровьем. А часы Apple Watch Ultra для любителей активного отдыха сделаны из титана, могут работать до 60 часов на одной зарядке. Кроме того, в них есть встроенная сирена, которую слышно на расстоянии до 200 метров. Стартовая цена на Series 8 — 399 долларов, на SE — 249 долларов, на Ultra — 799 долларов.
Новинки поступят в продажу с 16 сентября (Apple Watch Ultra и AirPods Pro — с 23 сентября, iPhone 14 Plus — с 7 октября). О предзаказе в России объявили сети магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо».