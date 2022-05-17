Остались жена и трое детей: в Новосибирской области простились с 26-летним военным, погибшим на Украине

7 мая на Украине погиб военный из Новосибирской области Алексей Рожков. Об этом НГС сообщили в администрации Куйбышевского района. Прощание прошло вчера, 16 мая, в Новоспасске Барабинского района, откуда он родом. Но похоронили его в Куйбышевском районе, где живут его родители.



В военном комиссариате Куйбышевского района уточнили, что Алексей Рожков погиб 7 мая. У 26-летнего младшего сержанта остались жена и трое малолетних детей.

