Остались жена и трое детей: в Новосибирской области простились с
26-летним военным, погибшим на Украине
НГС пообщался с сестрой Алексея Рожкова
7 мая на Украине погиб военный из Новосибирской области Алексей Рожков. Об этом НГС сообщили в администрации Куйбышевского района. Прощание прошло вчера, 16 мая, в Новоспасске Барабинского района, откуда он родом. Но похоронили его в Куйбышевском районе, где живут его родители.
В военном комиссариате Куйбышевского района уточнили, что Алексей Рожков погиб 7 мая. У
По информации, предоставленной администрацией Куйбышевского района, Алексей Сергеевич Рожков родился 21 августа 1995 года в селе Кожевниково Барабинского района. Окончил 9 классов Новоспасской школы, затем поступил в Куйбышевский сельскохозяйственный техникум (КСХТ). В армию призвали в декабре 2014 года. Служил в военной части 69647 в городе Кяхта Республики Бурятия.
— Погиб при выполнении задач специальной военной операции <...> на территории Украины. По месту службы характеризуется положительно: отзывчивый, добрый, исполнительный, отважный человек, — сказано в официальной справке.
Сестра Алексея Рожкова рассказала корреспонденту НГС, что ее брат заключил контракт на три года после шести месяцев службы в армии.
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— Он был очень смелым, заступался за младших сестер. В школе был хулиганом — учителя часто вызывали родителей в школу. Вырос брат в деревне. Ездил на все соревнования, ходил на лыжах. Любил возиться с техникой, собирал и разбирал мотоциклы, которые очень любил. Своими руками мог сделать игрушку, которая двигалась. Однажды он сделал машинку для татуировок. Первую татуировку он набивал себе сам, а потом испробовал на друзьях. Потом он захотел в армию, служил в Кяхте, туда же переехала его супруга, и там родились дети. Двойняшкам нет и трех лет, младшему — меньше двух лет. Шесть месяцев отслужил и подписал контракт, — говорит Екатерина.
8 мая на Гусинобродском кладбище похоронили майора, погибшего в боях на Украине. Ивану Заике было 39 лет.