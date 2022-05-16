На Гусинобродском кладбище похоронили майора, погибшего в боях на Украине
Мужчине было 39 лет
В Новосибирске простились с майором Иваном Заикой, погибшим в ходе спецоперации на территории Украины. Информацию о его гибели НГС подтвердили в военкомате Дзержинского района.
— Да, он майор. Его еще
Судя по мемориальной табличке на могиле майора, он родился в 1982 году, а погиб 1 мая. На могиле присутствуют венки с гербом России и с лентами «От губернатора», «От военного совета
В соцсетях распространяется информация о том, что Иван Заика был уроженцем села Белоусовка Барабинского района. Однако в администрации района корреспонденту НГС сообщили, что такого села на их территории нет, а информацию о гибели Ивана Заики они слышат в первый раз.
14 мая в Академгородке простились с