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СрочноПохоронен 39-летний майор, погибший на Украине
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Спецоперация на Украине

На Гусинобродском кладбище похоронили майора, погибшего в боях на Украине

Мужчине было 39 лет

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Майор погиб 1 мая. Его похороны состоялись 8 мая

Майор погиб 1 мая. Его похороны состоялись 8 мая

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В Новосибирске простились с майором Иваном Заикой, погибшим в ходе спецоперации на территории Украины. Информацию о его гибели НГС подтвердили в военкомате Дзержинского района.

— Да, он майор. Его еще 8-го числа похоронили. Сама воинская часть похоронила, — сообщили в военкомате.

Один из венков отправил губернатор Андрей Травников

Один из венков отправил губернатор Андрей Травников

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Ивану Заике было 39 лет

Ивану Заике было 39 лет

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Судя по мемориальной табличке на могиле майора, он родился в 1982 году, а погиб 1 мая. На могиле присутствуют венки с гербом России и с лентами «От губернатора», «От военного совета 41-й армии», «От личного состава 35 БРУ».

В соцсетях распространяется информация о том, что Иван Заика был уроженцем села Белоусовка Барабинского района. Однако в администрации района корреспонденту НГС сообщили, что такого села на их территории нет, а информацию о гибели Ивана Заики они слышат в первый раз.

14 мая в Академгородке простились с 35-летним офицером Сергеем Котельниковым. На прощании присутствовала корреспондент НГС.

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