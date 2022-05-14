В Новосибирске простились с 35-летним офицером, погибшим в спецоперации на Украине

В Новосибирске 14 мая простились с 35-летним офицером Сергеем Котельниковым, который погиб в ходе спецоперации на территории Украины, — его похоронят на Южном кладбище. На прощании побывала корреспондент НГС.



О гибели военнослужащего 10 мая сообщило сообщество «ВКонтакте» «Омский кадетский военный корпус» — Сергей Котельников окончил его в 2004 году, после чего учился в Новосибирском высшем военном командном училище.