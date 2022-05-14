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В Новосибирске простились с 35-летним офицером, погибшим в спецоперации на Украине

Его похоронят на Южном кладбище — на прощании присутствовала журналист НГС

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С погибшим офицером простились в военном училище

С погибшим офицером простились в военном училище

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В Новосибирске 14 мая простились с 35-летним офицером Сергеем Котельниковым, который погиб в ходе спецоперации на территории Украины, — его похоронят на Южном кладбище. На прощании побывала корреспондент НГС.

О гибели военнослужащего 10 мая сообщило сообщество «ВКонтакте» «Омский кадетский военный корпус» — Сергей Котельников окончил его в 2004 году, после чего учился в Новосибирском высшем военном командном училище.

— 7 мая при выполнении воинского долга погиб выпускник 2004 года 5 роты майор Сергей Котельников. Похороны состоятся на Южном кладбище Советского района города Новосибирска, — написали в сообществе. Похороны назначены на 14:00.

Информацию о его смерти НГС подтвердили также в военкомате Советского района. Обстоятельства смерти офицера неизвестны.

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13 мая в Карасуке простились с 23-летним Дмитрием Пимшиным, так же погибшим на территории Украины. 12 мая стало известно о еще двух погибших: капитане из Бердска Дмитрии Паке и старшем лейтенанте из села Ужаниха Чулымского района. В ближайшие дни в Новосибирске и области пройдут похороны еще двух военных: им было 19 и 21 год.

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