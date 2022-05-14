В Новосибирске простились с
35-летним офицером, погибшим в спецоперации на Украине
Его похоронят на Южном кладбище — на прощании присутствовала журналист НГС
В Новосибирске 14 мая простились с
О гибели военнослужащего 10 мая сообщило сообщество «ВКонтакте» «Омский кадетский военный корпус» — Сергей Котельников окончил его в 2004 году, после чего учился в Новосибирском высшем военном командном училище.
— 7 мая при выполнении воинского долга погиб выпускник 2004 года 5 роты майор Сергей Котельников. Похороны состоятся на Южном кладбище Советского района города Новосибирска, — написали в сообществе. Похороны назначены на 14:00.
Информацию о его смерти НГС подтвердили также в военкомате Советского района. Обстоятельства смерти офицера неизвестны.
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