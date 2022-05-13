В Новосибирской области простились с
23-летним военнослужащим, погибшим на Украине
Его похоронили на местном городском кладбище
В Карасуке Новосибирской области простились с Дмитрием Пимшиным, погибшим в ходе спецоперации на территории Украины. Информацию о гибели военнослужащего НГС подтвердили в администрации Карасукского района.
— Сегодня (12 мая. — Прим. ред.) похороны уже состоялись. Там на месте находился замглавы Карасука, — отметили в администрации.
На момент гибели, по их данным, Дмитрию Пимшину было 23 года. Информацией о звании и дате смерти в администрации не владеют.
Вчера, 12 мая, стало известно о еще двух погибших: капитане из Бердска Дмитрии Паке и старшем лейтенанте из села Ужаниха Чулымского района. В ближайшие дни в Новосибирске и области пройдут похороны еще двух военных: им было 19 и 21 год.