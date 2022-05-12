В Новосибирской области похоронят 19- и 21-летнего военнослужащих — они погибли на Украине

Руслан Сафаров, как сообщили в центре, служил разведчиком-водолазом разведывательной группы специального назначения. В деревне Новокурупкаевка, по их данным, у него осталась беременная жена, которая должна в ближайшее время родить ребенка.



В центре добавили, что похороны, вероятнее всего, пройдут завтра, 13 мая. Первоначальная дата похорон — 14 мая.



В Усть-Таркском районе, в селе Камышево, пройдут похороны военнослужащего Кирилла Пичкалева. В администрации района подтвердили факт смерти мужчины и отметили, что дата похорон пока неизвестна — тело захоронят, как только доставят в село.

