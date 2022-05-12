В Новосибирской области похоронят 19- и
21-летнего военнослужащих — они погибли на Украине
Мужчин похоронят в Усть-Таркском и Барабинском районах
В Новосибирской области простятся с двумя молодыми военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на территории Украины.
Как сообщили корреспонденту НГС в ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр», Руслан Сафаров из деревни Новокурупкаевка (Барабинский район) погиб 5 мая.
— Служил в морском спецназе «Холуай» (секретная часть Тихоокеанского флота. — Прим. ред.). Руслан был спортсменом. Обучался в Куйбышевском педколледже на физотделении, но не окончил, призвали в армию, где он остался служить по контракту, — отметили в Новосибирском областном татарском культурном центре.
Руслан Сафаров, как сообщили в центре, служил разведчиком-водолазом разведывательной группы специального назначения. В деревне Новокурупкаевка, по их данным, у него осталась беременная жена, которая должна в ближайшее время родить ребенка.
В центре добавили, что похороны, вероятнее всего, пройдут завтра, 13 мая. Первоначальная дата похорон — 14 мая.
В Усть-Таркском районе, в селе Камышево, пройдут похороны военнослужащего Кирилла Пичкалева. В администрации района подтвердили факт смерти мужчины и отметили, что дата похорон пока неизвестна — тело захоронят, как только доставят в село.
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— Мы даже не можем предположительно назвать дату, так как не знаем, когда его отправят. Похороны точно будут в Камышево. Он родился 21 октября 2002 года в селе. Был ранен, его доставили в Москву в госпиталь, но он там погиб, — добавили в администрации.
Дата смерти Кирилла Пичкалева — 8 мая.
Сегодня мы рассказывали о еще двух погибших из Новосибирской области — старшем лейтенанте Дмитрии Фролове и капитане Дмитрии Паке.