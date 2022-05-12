Старший лейтенант и капитан из Новосибирской области погибли во время спецоперации на Украине

Старший лейтенант Дмитрий Фролов и капитан Дмитрий Пак из Новосибирской области погибли во время спецоперации на Украине. Информацию об этом НГС подтвердили в Ужанихинском сельсовете и администрации Бердска.



Дмитрия Фролова похоронили 7 мая , он погиб 21 апреля . Как уточнили в сельсовете, мужчина родился и окончил школу в селе Ужаниха Чулымского района Новосибирской области.