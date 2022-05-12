СЕЙЧАС +10°С
Пробки 4/10
usd 68.84
eur 72.63
СрочноДвое погибли во время спецоперации
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Старший лейтенант и капитан из Новосибирской области погибли во время спецоперации на Украине

Мужчинам было 32 и 36 лет

2 395
Одного из мужчин похоронили <nobr class="_">7 мая</nobr>, похороны второго состоятся сегодня, <nobr class="_">12 мая</nobr>

Одного из мужчин похоронили 7 мая, похороны второго состоятся сегодня, 12 мая

Поделиться

Старший лейтенант Дмитрий Фролов и капитан Дмитрий Пак из Новосибирской области погибли во время спецоперации на Украине. Информацию об этом НГС подтвердили в Ужанихинском сельсовете и администрации Бердска.

Дмитрия Фролова похоронили 7 мая, он погиб 21 апреля. Как уточнили в сельсовете, мужчина родился и окончил школу в селе Ужаниха Чулымского района Новосибирской области.

Дмитрия Фролова похоронили в Омске. В селе Ужаниха, где он родился, у него осталась мама

Дмитрия Фролова похоронили в Омске. В селе Ужаниха, где он родился, у него осталась мама

Поделиться

— Его похоронили в Омске, там у него жена, мама туда приезжала. Ему было 32 года, — добавили в сельсовете.

Сегодня, 12 мая, в Бердске пройдут похороны капитана Дмитрия Пака. На сайте администрации Бердска сообщается, что 36-летний мужчина погиб 6 мая.

— Дмитрий Иннокентьевич — потомственный военный. Его прадед — участник русско-японской войны; дед — Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов «Отечественной войны» I и II степени; отец — воин-интернационалист, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. Опираясь на опыт своих доблестных дедов и отца, Дмитрий определил и свой жизненный путь, окончив в 2008 году Новосибирское высшее военное командное училище. Дмитрий Пак участвовал в освобождении Крыма, в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики и Ливии, — говорится в сообщении администрации.

Дмитрий Пак вырос в семье потомственных военных. Он погиб <nobr class="_">6 мая</nobr>

Дмитрий Пак вырос в семье потомственных военных. Он погиб 6 мая

Поделиться

Дмитрий Пак награжден государственными наградами, а также представлен к ордену Мужества посмертно.

Вчера стало известно о гибели младшего сержанта Константина Краснова, его похоронили 1 мая.

По теме (5)

спецоперация на Украинепогибшие в спецоперации
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ10
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2