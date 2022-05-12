Старший лейтенант и капитан из Новосибирской области погибли во время спецоперации на Украине
Мужчинам было 32 и 36 лет
Старший лейтенант Дмитрий Фролов и капитан Дмитрий Пак из Новосибирской области погибли во время спецоперации на Украине. Информацию об этом НГС подтвердили в Ужанихинском сельсовете и администрации Бердска.
Дмитрия Фролова похоронили
— Его похоронили в Омске, там у него жена, мама туда приезжала. Ему было 32 года, — добавили в сельсовете.
Сегодня, 12 мая, в Бердске пройдут похороны капитана Дмитрия Пака. На сайте администрации Бердска сообщается, что 36-летний мужчина погиб
— Дмитрий Иннокентьевич — потомственный военный. Его прадед — участник русско-японской войны; дед — Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов «Отечественной войны» I и II степени; отец — воин-интернационалист, ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
Дмитрий Пак награжден государственными наградами, а также представлен к ордену Мужества посмертно.
Вчера стало известно о гибели младшего сержанта Константина Краснова, его похоронили