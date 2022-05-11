«Он был человеком слова»: в Новосибирске похоронили 22-летнего младшего сержанта, погибшего на Украине

В Новосибирске простились с военнослужащим Константином Красновым, который погиб в боях на Украине. Информацию о его гибели НГС сегодня, 11 мая, подтвердили в военкомате Дзержинского и Калининского районов.



— Находился в звании младший сержант, — добавили в военкомате.



Константину Краснову на момент гибели было 22 года. Как рассказала его девушка Дарья Александрова, он проходил службу в 2018–2019 годах, а в 2020 году подписал контракт. Его срок истекал в марте 2023 года.



— С 26 июня по 19 ноября 2021 года находился в составе миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Погиб 22.04.2022 в населенном пункте Рубцы (Донецкая Народная Республика). В Новосибирске у Кости остались семья, родные, девушка и друзья. Он был настоящим мужчиной, человеком слова. Вся семья за ним была как за каменной стеной, — отметила Дарья.

