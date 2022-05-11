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Спецоперация на Украине

«Он был человеком слова»: в Новосибирске похоронили 22-летнего младшего сержанта, погибшего на Украине

Молодой человек ранее служил в Нагорном Карабахе

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Константин Краснов в 2020 году подписал контракт на военную службу сроком на три года

Константин Краснов в 2020 году подписал контракт на военную службу сроком на три года

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В Новосибирске простились с военнослужащим Константином Красновым, который погиб в боях на Украине. Информацию о его гибели НГС сегодня, 11 мая, подтвердили в военкомате Дзержинского и Калининского районов.

— Находился в звании младший сержант, — добавили в военкомате.

Константину Краснову на момент гибели было 22 года. Как рассказала его девушка Дарья Александрова, он проходил службу в 2018–2019 годах, а в 2020 году подписал контракт. Его срок истекал в марте 2023 года.

— С 26 июня по 19 ноября 2021 года находился в составе миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Погиб 22.04.2022 в населенном пункте Рубцы (Донецкая Народная Республика). В Новосибирске у Кости остались семья, родные, девушка и друзья. Он был настоящим мужчиной, человеком слова. Вся семья за ним была как за каменной стеной, — отметила Дарья.

По ее словам, Константина похоронили 1 мая на Гусинобродском кладбище.

6 мая в Новосибирской области прошли похороны сразу пятерых военнослужащих — самому младшему было 22 года.

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