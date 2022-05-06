Еще пятерых военных похоронят сегодня в Новосибирской области — они погибли на Украине

Сегодня, 6 мая, в Новосибирской области запланированы прощания с военнослужащими, погибшими на Украине. Информацию об этом НГС подтвердили в районных администрациях и сельсоветах.



Общерайонный день траура объявлен в Татарском районе в связи с гибелью двух военнослужащих. Как сообщили корреспонденту НГС в администрации района, сегодня в Татарске и селе Кочневка пройдут прощания с 22-летним Святославом Миньковым и 27-летним Артемом Осиповым.



— Святослав Миньков проживал в Татарске с семьей, а Артем Осипов из Кочневки, — добавили в администрации.

