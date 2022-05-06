Еще пятерых военных похоронят сегодня в Новосибирской области — они погибли на Украине
Самому младшему из погибших было 22 года
Сегодня, 6 мая, в Новосибирской области запланированы прощания с военнослужащими, погибшими на Украине. Информацию об этом НГС подтвердили в районных администрациях и сельсоветах.
Общерайонный день траура объявлен в Татарском районе в связи с гибелью двух военнослужащих. Как сообщили корреспонденту НГС в администрации района, сегодня в Татарске и селе Кочневка пройдут прощания с
— Святослав Миньков проживал в Татарске с семьей, а Артем Осипов из Кочневки, — добавили в администрации.
Похороны также пройдут и в селе Мамоново Маслянинского района. Как уточнили в районной администрации, жители села простятся с
С еще одним погибшим на Украине — Иваном Семечковым — простятся в деревне Камышино Купинского района.
— Иван Семечков — веселый добрый парень, про таких говорят «душа нараспашку», любил жить, все делал с душой, любое дело сопровождалось песней, так вспоминают его одноклассники и учителя.
Гибель Ивана Семечкова — это наша общая утрата и общая боль. Его история навсегда останется в наших сердцах и памяти, — сообщается в официальной группе администрации Купинского района «ВКонтакте».
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В Ленинском сельсовете (в него входит деревня Камышино. — Прим. ред.) пояснили, что на момент гибели Ивану Семечкову было 35 лет. Прощание с ним пройдет в местном Доме культуры.
Сегодня также похоронят Александра Жовнера из поселка Вега недалеко от Бердска. НГС о его гибели писал вчера, 5 мая.