Еще двое военнослужащих из НСО погибли на Украине — им было по 26 лет
Речь идет о старшем лейтенанте Андрее Долгошееве и ефрейторе Борисе Веселове
Двое военнослужащих из Новосибирской области погибли во время спецоперации на территории Украины. Информацию об этом подтвердили в районных военкоматах.
В Тогучине Новосибирской области 1 мая состоялись похороны Андрея Долгошеева.
— Он родился 23 декабря 1995 года, звание — старший лейтенант. Погиб 22 апреля, — уточнили в военкомате Тогучинского района.
Также стало известно о гибели военнослужащего Бориса Веселова. Как сообщили в военкомате Ордынского района, сегодня в район прибудет тело погибшего. От дальнейших комментариев там отказались, добавив, что военного комиссара сейчас нет на месте.
Как пишет «Ордынская газета» (учредитель — ГАУ «Редакция газеты «Ордынская газета» — Прим.ред.), похороны 26-летнего ефрейтора, старшего разведчика-снайпера пройдут 6 мая, его захоронят на кладбище в Новом Шарапе.
— Борис Андреевич призван военным комиссариатом Первомайского и Советского районов Новосибирска 21.04.2015. Осенью 2015 года подписал контракт и до настоящего времени с честью выполнял воинский долг, защищая интересы России. На территории Ордынского района проживает супруга Бориса Веселова, — указано в заметке «Ордынской газеты».
В Новошарапском сельсовете корреспонденту НГС сообщили, что не располагают сведениями о погибшем.
— Нет, он неместный. Военкомат просто запросил у нас место на кладбище, мы разрешили, — отметила глава сельсовета Нина Хананова.
Вчера НГС сообщал о смерти двух других военнослужащих из Новосибирской области: 26-летнего Антона Беляева из села Гжатск и Александра Жовнера из поселка Вега Искитимского района.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Недавно школы Новосибирской области начали публиковать в соцсетях портреты героев-земляков Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, которые в рамках патриотической акции рисуют дети. Среди рисунков есть и портреты погибших во время спецоперации. Рекомендации по проведению патриотических уроков и интерактивов были спущены из госучреждения, подведомственного правительству региона.