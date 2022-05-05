Еще двое военнослужащих из НСО погибли на Украине — им было по 26 лет

Двое военнослужащих из Новосибирской области погибли во время спецоперации на территории Украины. Информацию об этом подтвердили в районных военкоматах.

В Тогучине Новосибирской области 1 мая состоялись похороны Андрея Долгошеева.



— Он родился 23 декабря 1995 года, звание — старший лейтенант. Погиб 22 апреля, — уточнили в военкомате Тогучинского района.



Также стало известно о гибели военнослужащего Бориса Веселова. Как сообщили в военкомате Ордынского района, сегодня в район прибудет тело погибшего. От дальнейших комментариев там отказались, добавив, что военного комиссара сейчас нет на месте.

