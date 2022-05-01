Новосибирских школьников подключили к новой патриотической акции: они рисуют погибших в спецоперации земляков
Акция проходит по рекомендациям, спущенным из госучреждения
Новосибирские школьники приняли участие в акции «Портрет героя-земляка» — они рисуют портреты героев войн и военных операций в рамках акции, среди рисунков есть и изображения погибших во время спецоперации на Украине.
Детские рисунки появились в соцсети «ВКонтакте» в тематических группах школ и администраций с хештегом #портретгероя54. В этих постах приводится краткая биография изображенного героя. В основном дети рисуют военнослужащих времен Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, однако появляются и изображения погибших на Украине.
Школьница Шахтинской средней школы изобразила Егора Дмитриева —
— Егор погиб во время спецоперации, проходящей в Луганской и Донецкой Народных Республиках, защищая мирных жителей. Награжден орденом Мужества (посмертно), — говорится в посте, размещенном в группе школы. Он сопровождается хештегами #своихнебросаем и #русскаявесна.
Еще одного военнослужащего, погибшего на Украине, изобразила ученица Скалинской школы — она нарисовала портрет Даниила Курина.
В методических рекомендациях по организации урока «Имя героя на карте региона», размещенных 12 апреля на сайте «Центра патриотического воспитания» (подведомственно правительству НСО. — Прим. ред.) сообщается о нескольких вариантах «активностей». Это классный час «Мой земляк», создание онлайн-галереи «Герои-земляки», онлайн-квиз по аналогичной теме и создание видеоролика с рассказом о подвиге героя-земляка.
— Для участия в мероприятии необходимо нарисовать портрет своего героя-земляка, взяв за основу доступную его фотографию и информацию о его подвиге. Разместить портрет в сети Интернет (личной, школьной, клубной
В этом же документе перечисляются цели урока памяти, одна из них — «содействие развитию межпоколенческого общения».
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
О том, является ли проведение урока обязательным для всех школ и проводились ли они ранее, корреспондент НГС спросила правительство НСО. Ответ на запрос на момент публикации не был получен.
На прошлой неделе на уроке обществознания в Высшем колледже информатики НГУ студентам раздали анкеты с вопросами о «братских народах» и «моральном долге России».