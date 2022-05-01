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Спецоперация на Украине

Новосибирских школьников подключили к новой патриотической акции: они рисуют погибших в спецоперации земляков

Акция проходит по рекомендациям, спущенным из госучреждения

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Акция прошла в школах в середине апреля

Акция прошла в школах в середине апреля

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Новосибирские школьники приняли участие в акции «Портрет героя-земляка» — они рисуют портреты героев войн и военных операций в рамках акции, среди рисунков есть и изображения погибших во время спецоперации на Украине.

Детские рисунки появились в соцсети «ВКонтакте» в тематических группах школ и администраций с хештегом #портретгероя54. В этих постах приводится краткая биография изображенного героя. В основном дети рисуют военнослужащих времен Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, однако появляются и изображения погибших на Украине.

Школьница Шахтинской средней школы изобразила Егора Дмитриева — 21-летнего уроженца поселка Шахта, погибшего в начале марта.

— Егор погиб во время спецоперации, проходящей в Луганской и Донецкой Народных Республиках, защищая мирных жителей. Награжден орденом Мужества (посмертно), — говорится в посте, размещенном в группе школы. Он сопровождается хештегами #своихнебросаем и #русскаявесна.

Погибший Егор Дмитриев родился и вырос в селе Шахта

Погибший Егор Дмитриев родился и вырос в селе Шахта

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Еще одного военнослужащего, погибшего на Украине, изобразила ученица Скалинской школы — она нарисовала портрет Даниила Курина. 22-летний командир разведки погиб 3 марта на территории Украины — НГС публиковал репортаж с его похорон.

Даниил Курин был в числе первых погибших военнослужащих, отправившихся на спецоперацию

Даниил Курин был в числе первых погибших военнослужащих, отправившихся на спецоперацию

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В методических рекомендациях по организации урока «Имя героя на карте региона», размещенных 12 апреля на сайте «Центра патриотического воспитания» (подведомственно правительству НСО. — Прим. ред.) сообщается о нескольких вариантах «активностей». Это классный час «Мой земляк», создание онлайн-галереи «Герои-земляки», онлайн-квиз по аналогичной теме и создание видеоролика с рассказом о подвиге героя-земляка.

— Для участия в мероприятии необходимо нарисовать портрет своего героя-земляка, взяв за основу доступную его фотографию и информацию о его подвиге. Разместить портрет в сети Интернет (личной, школьной, клубной и т. д. странице) с указанием Ф. И. О. изображенного и краткого описания подвига. Основным критерием является узнаваемость героя. <…> Для школьников младшего и среднего возраста предлагаем внедрить элемент прикладного творчества — сделать символическую звезду героя (аппликация, оригами и т. д.), сфотографировать общий план и разместить мероприятие в социальных сетях с хэштегом #Герой54, — сообщается в рекомендациях.

В этом же документе перечисляются цели урока памяти, одна из них — «содействие развитию межпоколенческого общения».

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О том, является ли проведение урока обязательным для всех школ и проводились ли они ранее, корреспондент НГС спросила правительство НСО. Ответ на запрос на момент публикации не был получен.

На прошлой неделе на уроке обществознания в Высшем колледже информатики НГУ студентам раздали анкеты с вопросами о «братских народах» и «моральном долге России».

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