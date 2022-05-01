Новосибирских школьников подключили к новой патриотической акции: они рисуют погибших в спецоперации земляков

Новосибирские школьники приняли участие в акции «Портрет героя-земляка» — они рисуют портреты героев войн и военных операций в рамках акции, среди рисунков есть и изображения погибших во время спецоперации на Украине.



Детские рисунки появились в соцсети «ВКонтакте» в тематических группах школ и администраций с хештегом #портретгероя54. В этих постах приводится краткая биография изображенного героя. В основном дети рисуют военнослужащих времен Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, однако появляются и изображения погибших на Украине.

