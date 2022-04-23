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Опрос о «братских народах» и «моральном долге России» провели в колледже при НГУ — смотрим вопросы

В учебном заведении заверили, что ответы из анкеты не будут оценивать

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В пресс-службе НГУ подтвердили достоверность анкеты

В пресс-службе НГУ подтвердили достоверность анкеты

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Вчера, 21 апреля, на уроке обществознания в Высшем колледже информатики НГУ студентам раздали анкеты с вопросами о «братских народах» и «моральном долге России». Фотографию опросника разметила у себя на странице бывший преподаватель колледжа Наталья Непомнящих.

— Скинул нынешний студент ВКИ, — уточнила она НГС.

Судя по фото, студенту нужно было указать свои имя, фамилию и номер группы. В анкете 3 вопроса: «Считаете ли вы россиян, украинцев и белорусов братскими народами?»; «Считаете ли вы, что братские народы должны объединяться и помогать друг другу?»; «Считаете ли вы, что защита общих ценностей братских восточнославянских народов является моральным долгом России?»

Среди вариантов ответов ко всем фото были: «Да», «Скорее да, чем нет», «Скорее нет, чем да», «Нет», «Затрудняюсь ответить».

Список вопросов в анкете

Список вопросов в анкете

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Достоверность анкеты подтвердили в пресс-службе НГУ. Там уточнили, что анкета входит в методические материалы по обществознанию:

— По рекомендации Министерства просвещения в ВКИ НГУ для студентов 2-го курса (11-й класс) был проведен тематический урок в рамках предмета обществознание. По окончании урока студентам была предложена анкета, входящая в пакет методических материалов, рекомендованных министерством. Заполнение анкеты было добровольным, результаты анкетирования оцениваться не будут, — сообщили в пресс-службе. Какой именно теме был посвящен урок, не уточнили.

В апреле Минобразования Новосибирской области попросило вузы города отправить студентов на всероссийский марафон-концерт «Zа Россию». Хедлайнером концерта были группы «Смысловые галлюцинации» и «СерьГа». Общее количество зрителей-студентов должно было составить 1200 человек. Как тогда пояснили в министерстве, на такую меру пошли, чтобы обеспечить зрителей для «федеральных исполнителей». Как прошло патриотическое мероприятие — читайте в нашем репортаже из толпы.

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