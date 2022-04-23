Опрос о «братских народах» и «моральном долге России» провели в колледже при НГУ — смотрим вопросы

В апреле Минобразования Новосибирской области попросило вузы города отправить студентов на всероссийский марафон-концерт «Zа Россию». Хедлайнером концерта были группы «Смысловые галлюцинации» и «СерьГа». Общее количество зрителей-студентов должно было составить 1200 человек. Как тогда пояснили в министерстве, на такую меру пошли, чтобы обеспечить зрителей для «федеральных исполнителей». Как прошло патриотическое мероприятие — читайте в нашем репортаже из толпы.