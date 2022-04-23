Опрос о «братских народах» и «моральном долге России» провели в колледже при НГУ — смотрим вопросы
В учебном заведении заверили, что ответы из анкеты не будут оценивать
Вчера, 21 апреля, на уроке обществознания в Высшем колледже информатики НГУ студентам раздали анкеты с вопросами о «братских народах» и «моральном долге России». Фотографию опросника разметила у себя на странице бывший преподаватель колледжа Наталья Непомнящих.
— Скинул нынешний студент ВКИ, — уточнила она НГС.
Судя по фото, студенту нужно было указать свои имя, фамилию и номер группы. В анкете 3 вопроса: «Считаете ли вы россиян, украинцев и белорусов братскими народами?»; «Считаете ли вы, что братские народы должны объединяться и помогать друг другу?»; «Считаете ли вы, что защита общих ценностей братских восточнославянских народов является моральным долгом России?»
Среди вариантов ответов ко всем фото были: «Да», «Скорее да, чем нет», «Скорее нет, чем да», «Нет», «Затрудняюсь ответить».
Достоверность анкеты подтвердили в пресс-службе НГУ. Там уточнили, что анкета входит в методические материалы по обществознанию:
— По рекомендации Министерства просвещения в ВКИ НГУ для студентов
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