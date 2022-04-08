«Смысловые галлюцинации» выступят перед ГПНТБ на марафоне «Zа Россию» — вузам нужно собрать 1200 студентов

Минобразования Новосибирской области спустило в вузы города количественные квоты с просьбой оказать содействие по сбору зрителей на всероссийский марафон «Zа Россию». Гвоздем программы станет концерт групп «Смысловые галлюцинации» и «СерьГа». Соответствующий документ сегодня, 8 апреля, опубликовал в соцсетях бывший преподаватель НГТУ НЭТИ Станислав Шевченко.
В документе, подготовленном Министерством образования Новосибирской области, перечислены 18 учебных заведений, которым нужно отправить на концерт от 20 до 80 студентов. В итоге общее количество зрителей-студентов должно составить 1200 человек. Концерт пройдет с 17:00 до 21:00 14 апреля на площади Пименова перед ГПНТБ.
В тексте письма также сказано, что этот «марафон пройдет по маршруту малых и средних городов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов». Во время проведения мероприятия планируются прямые телевизионные включения между городами-участниками марафона.
— Миссия маршрута заключается в необходимости сохранить позитивное общественное сознание жителей РФ и обратить внимание на важность общей солидарности и взаимной поддержки, — указано в письме ведомства.
В Минобразования НСО подтвердили корреспонденту НГС существование этого документа. Начальник отдела молодежной политики Михаил Бортников пояснил и квоты.
— Попросили администрации образовательных организаций пригласить на концерт [студентов] в зависимости от количества обучающихся, чтобы быть уверенными, что зритель будет. Потому что приезжают федеральные исполнители и [надо], чтобы точно от Новосибирска были зрители, — объяснил Михаил Бортников.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова уточнила корреспонденту НГС, что пускать на этот марафон 14 апреля будут всех без ограничений, но через рамки металлодетекторов, как на любое массовое мероприятие. Вице-мэр добавила, что другой похожий марафон пройдет на следующий день в Центральном парке, но уже с местными исполнителями.
— У нас 15 апреля в Центральном парке в 12 часов дня будет концерт-митинг. Это
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На марафон, который пройдет 15 апреля, списки с квотами по количеству зрителей не составлялись: площадка у сцены Центрального парка вмещает до 500 человек и заполнится, как заметила вице-мэр, естественным путем.