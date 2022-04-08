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«Смысловые галлюцинации» выступят перед ГПНТБ на марафоне «Zа Россию» — вузам нужно собрать 1200 студентов

Мероприятие пройдет 14 апреля

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Группа «Смысловые галлюцинации» постоянно участвует в различных государственных мероприятиях

Группа «Смысловые галлюцинации» постоянно участвует в различных государственных мероприятиях

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Минобразования Новосибирской области спустило в вузы города количественные квоты с просьбой оказать содействие по сбору зрителей на всероссийский марафон «Zа Россию». Гвоздем программы станет концерт групп «Смысловые галлюцинации» и «СерьГа». Соответствующий документ сегодня, 8 апреля, опубликовал в соцсетях бывший преподаватель НГТУ НЭТИ Станислав Шевченко.

В документе, подготовленном Министерством образования Новосибирской области, перечислены 18 учебных заведений, которым нужно отправить на концерт от 20 до 80 студентов. В итоге общее количество зрителей-студентов должно составить 1200 человек. Концерт пройдет с 17:00 до 21:00 14 апреля на площади Пименова перед ГПНТБ.

В тексте письма также сказано, что этот «марафон пройдет по маршруту малых и средних городов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов». Во время проведения мероприятия планируются прямые телевизионные включения между городами-участниками марафона.

— Миссия маршрута заключается в необходимости сохранить позитивное общественное сознание жителей РФ и обратить внимание на важность общей солидарности и взаимной поддержки, — указано в письме ведомства.

Документ, составленный в Министерстве образования Новосибирской области для руководителей местных вузов

Документ, составленный в Министерстве образования Новосибирской области для руководителей местных вузов

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Приложение к документу с указанием, какие вузы и сколько студентов должны отправить на мероприятие

Приложение к документу с указанием, какие вузы и сколько студентов должны отправить на мероприятие

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В Минобразования НСО подтвердили корреспонденту НГС существование этого документа. Начальник отдела молодежной политики Михаил Бортников пояснил и квоты.

— Попросили администрации образовательных организаций пригласить на концерт [студентов] в зависимости от количества обучающихся, чтобы быть уверенными, что зритель будет. Потому что приезжают федеральные исполнители и [надо], чтобы точно от Новосибирска были зрители, — объяснил Михаил Бортников.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова уточнила корреспонденту НГС, что пускать на этот марафон 14 апреля будут всех без ограничений, но через рамки металлодетекторов, как на любое массовое мероприятие. Вице-мэр добавила, что другой похожий марафон пройдет на следующий день в Центральном парке, но уже с местными исполнителями.

— У нас 15 апреля в Центральном парке в 12 часов дня будет концерт-митинг. Это 41-я армия готовит мероприятие. <…> Там будут прямые [телевизионные] включения, прямой эфир между различными городами. <…> Выступать там будет наш ансамбль «Дружина» и другие местные исполнители, — рассказала Анна Терешкова.

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На марафон, который пройдет 15 апреля, списки с квотами по количеству зрителей не составлялись: площадка у сцены Центрального парка вмещает до 500 человек и заполнится, как заметила вице-мэр, естественным путем.

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