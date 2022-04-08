«Смысловые галлюцинации» выступят перед ГПНТБ на марафоне «Zа Россию» — вузам нужно собрать 1200 студентов

Минобразования Новосибирской области спустило в вузы города количественные квоты с просьбой оказать содействие по сбору зрителей на всероссийский марафон «Zа Россию». Гвоздем программы станет концерт групп «Смысловые галлюцинации» и «СерьГа». Соответствующий документ сегодня, 8 апреля, опубликовал в соцсетях бывший преподаватель НГТУ НЭТИ Станислав Шевченко.

В документе, подготовленном Министерством образования Новосибирской области, перечислены 18 учебных заведений, которым нужно отправить на концерт от 20 до 80 студентов. В итоге общее количество зрителей-студентов должно составить 1200 человек. Концерт пройдет с 17:00 до 21:00 14 апреля на площади Пименова перед ГПНТБ.