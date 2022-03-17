В боях на Украине погиб 21-летний уроженец Новосибирской области — что о нем известно

Стало известно имя еще одного погибшего в боях на Украине — это 21-летний Егор Дмитриев, уроженец Тогучинского района Новосибирской области. Сообщение о его гибели появилось на сайте администрации района 14 марта.

— Ему был всего 21 год. Шестого мая должно было исполниться 22. Учился в шахтинской средней школе с 1-го по 9-й класс, окончил ее в 2016 году. Был отзывчивым, светлым, добрым юношей, — говорится в сообщении администрации.



Егор Дмитриев после 9-го класса учился в Новосибирском электромеханическом колледже, а в июле 2020 года был призван на срочную службу.

