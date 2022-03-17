В боях на Украине погиб 21-летний уроженец Новосибирской области — что о нем известно

Стало известно имя еще одного погибшего в боях на Украине — это 21-летний Егор Дмитриев, уроженец Тогучинского района Новосибирской области. Сообщение о его гибели появилось на сайте администрации района 14 марта.
— Ему был всего 21 год. Шестого мая должно было исполниться 22. Учился в шахтинской средней школе с
Егор Дмитриев после 9-го класса учился в Новосибирском электромеханическом колледже, а в июле 2020 года был призван на срочную службу.
— После прохождения службы Егор остался служить по контракту в городе Ишиме Тюменской области, — отмечается в сообщении.
На личной странице Егора Дмитриева в соцсети «ВКонтакте» указано, что он женат.
Корреспондент НГС не смог дозвониться до администрации Тогучинского района и шахтинского сельсовета, чтобы узнать дату гибели сибиряка и дату его похорон.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с начала спецоперации на Украине сообщал о пяти погибших военных из региона — жителях Новосибирска, Тогучинского, Колыванского, Ордынского и Сузунского районов. При этом он не называл имен погибших. Вчера мы рассказывали о погибшем 41-летнем Александре Ильине из Усть-Таркского района.