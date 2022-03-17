17 марта четверг
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 108.05
eur 118.76
Тема дня26-летняя девушка умерла от ковида
Все новости
Все новости

В боях на Украине погиб 21-летний уроженец Новосибирской области — что о нем известно

Егор Дмитриев родился и вырос в селе Шахты Тогучинского района

3 763
Обсудить

Поделиться

После окончания срочной службы Егор Дмитриев остался служить по контракту в Ишиме

После окончания срочной службы Егор Дмитриев остался служить по контракту в Ишиме

Поделиться

Стало известно имя еще одного погибшего в боях на Украине — это 21-летний Егор Дмитриев, уроженец Тогучинского района Новосибирской области. Сообщение о его гибели появилось на сайте администрации района 14 марта.

— Ему был всего 21 год. Шестого мая должно было исполниться 22. Учился в шахтинской средней школе с 1-го по 9-й класс, окончил ее в 2016 году. Был отзывчивым, светлым, добрым юношей, — говорится в сообщении администрации.

Егор Дмитриев после 9-го класса учился в Новосибирском электромеханическом колледже, а в июле 2020 года был призван на срочную службу.

— После прохождения службы Егор остался служить по контракту в городе Ишиме Тюменской области, — отмечается в сообщении.

На личной странице Егора Дмитриева в соцсети «ВКонтакте» указано, что он женат.

Корреспондент НГС не смог дозвониться до администрации Тогучинского района и шахтинского сельсовета, чтобы узнать дату гибели сибиряка и дату его похорон.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с начала спецоперации на Украине сообщал о пяти погибших военных из региона — жителях Новосибирска, Тогучинского, Колыванского, Ордынского и Сузунского районов. При этом он не называл имен погибших. Вчера мы рассказывали о погибшем 41-летнем Александре Ильине из Усть-Таркского района.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ12

Поделиться

Поделиться

смертьспецоперация
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter