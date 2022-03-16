«Осталась жена и четверо детей»: 41-летний капитан из Новосибирской области погиб в боях на Украине

В Новосибирской области вчера, 15 марта, простились с еще одним погибшим во время спецоперации на Украине военным —
Как сообщили НГС в администрации района, похороны прошли в селе Щербаки.
— Он там родился и вырос, в селе живут его родители. Осталась жена, четверо детей. Его представили к награждению орденом Мужества, но пока указ не подписан. Погиб он 1 марта в Черниговской области, недалеко от населенного пункта Рудня, — уточнили в администрации.
По словам одногруппницы погибшего из Новосибирского аграрного университета, последние годы Александр Ильин жил в Югре.
— Он был молодец-парень, офицер настоящий. Мы с ним в одной группе учились, раньше же военные кафедры были. Как только нам дипломы вручили, их буквально на следующий день отправили на службу. А потом он вроде как остался, контракт заключил, многие остались работать офицерами, — рассказала НГС женщина.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с начала спецоперации на Украине сообщал о пяти погибших военных из региона — жителях Новосибирска, Тогучинского, Колыванского, Ордынского и Сузунского районов.
Вчера стало известно о еще одном погибшем, уроженце села Пономаревка в Колыванском районе. Его похороны прошли в Горячем Ключе Краснодарского края.