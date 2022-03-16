«Осталась жена и четверо детей»: 41-летний капитан из Новосибирской области погиб в боях на Украине

В Новосибирской области вчера, 15 марта, простились с еще одним погибшим во время спецоперации на Украине военным — 41-летним капитаном Александром Ильиным. Новость с соболезнованиями по случаю гибели Александра опубликовали на сайте администрации Усть-Таркского района.



Как сообщили НГС в администрации района, похороны прошли в селе Щербаки.

— Он там родился и вырос, в селе живут его родители. Осталась жена, четверо детей. Его представили к награждению орденом Мужества, но пока указ не подписан. Погиб он 1 марта в Черниговской области, недалеко от населенного пункта Рудня, — уточнили в администрации.

